"В Минобороны Украины не знали, как принять помощь от нас, не получив выгоды", - экс-президент Литвы

По словам Грибаускайте, она была вынуждена обращаться напрямую к главе государства, чтобы сообщить о саботаже и коррупции в ведомстве.

Даля Грибаускайте, занимавшая должность президента Литвы с 2009 по 2019 год, заявила, что ранее в Министерстве обороны Украины была такая коррупция, что ей приходилось обращаться к президенту страны, чтобы сообщить о саботаже. Об этом политик рассказала во время презентации книги "Большая президентка маленькой страны" в Мистецком Арсенале в Киеве, о чем в отдельной статье писал Фокус.

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Так, по словам Грибаускайте, Минобороны Украины три раза отказывалось принять военную помощь со стороны Литвы.

"И я, президент Литвы, была вынуждена обращаться напрямую к президенту Украины, чтобы сказать, что происходит прямой саботаж. И это после оккупации Крыма!", — говорит Даля.

По ее словам, происходило это из-за сильной коррумпированности части бюрократического аппарата: чиновники не знали как принять подарок, не получив при этом личной выгоды.

"Но наша цель не зависила от подобных происшествий, мы хотели помочь людям, которые боролись с Россией. И это была моя мотивация", — отметила Грибаускайте.

Также Грибаускайте вспомнила, что пока другие страны ЕС и США думали как охарактеризовать события в Украине 2014 года, она уверенно называла их агрессией со стороны России.

"В 2014-м на Западе на меня смотрели такими глазами! Защита Украины была защитой Литвы и всей Европы. Я осознанно шла и принимала огонь на себя за всю Европу и Украину", — подчеркнула экс-президент.

Читайте детальнее о том, как прошла презентация книги "Большая президентка маленькой страны" и что еще рассказывала Грибаускайте об Украине и политике в статье Фокуса.