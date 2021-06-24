"У Міноборони України не знали, як прийняти допомогу від нас, не отримавши вигоди", — експрезидент Литви

За словами Грибаускайте, вона була змушена звертатися безпосередньо до глави держави, щоб повідомити про саботаж і корупцію у відомстві.

Даля Грибаускайте, яка обіймала посаду президента Литви з 2009 по 2019 рік, заявила, що раніше в Міністерстві оборони України була така корупція, що їй доводилося звертатися до президента країни, щоб повідомити про саботаж. Про це політик розповіла під час презентації книги "Велика президентка маленької країни" в Мистецькому Арсеналі в Києві, про що в окремій статті писав Фокус.

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Так, за словами Грибаускайте, Міноборони України тричі відмовлялося прийняти військову допомогу з боку Литви.

"І я, президент Литви, була змушена звертатися безпосередньо до президента України, щоб сказати, що відбувається прямий саботаж. І це після окупації Криму!", — каже Даля.

За її словами, відбувалося це через сильну корумпованість частини бюрократичного апарату: чиновники не знали як прийняти подарунок, не отримавши при цьому особистої вигоди.

"Але наша мета не залежала від подібних подій, ми хотіли допомогти людям, які боролися з Росією. І це була моя мотивація", — зазначила Грибаускайте.

Також Грибаускайте згадала, що поки інші країни ЄС і США думали як охарактеризувати події в Україні 2014 року, вона впевнено називала їх агресією з боку Росії.

"У 2014-му на Заході на мене дивилися такими очима! Захист України був захистом Литви і всієї Європи. Я усвідомлено йшла і брала вогонь на себе за всю Європу і Україну", — підкреслила експрезидент.

Читайте детальніше про те, як пройшла презентація книги "Велика президентка маленької країни" і що ще розповідала Грибаускайте про Україну і політику у статті Фокуса.