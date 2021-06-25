"Труба у государства, идут суды", - Зеленский рассказал, что думает о деле Медведчука

По словам президента, факты журналистского расследования в отношении Медведчука подтверждаются данными СБУ и разведки.

Для президента Украины Владимира Зеленского не являются новостью те факты, которые был изложены в журналистском расследовании и касаются народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

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Об этом сам он заявил в четверг, 24 июня во время интервью телеканалу "1+1".

"Я слышал несколько фрагментов этих пленок и для меня не новость то, что произошло, мы все об этом знали. Было много разной информации от СБУ и разведки и мы понимаем, как это происходило", – заверил глава государства.

Зеленский косвенно подтвердил информацию о том, что Виктор Медведчук якобы вел торговлю с сепаратистами.

"Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, которое был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию", – заявил президент.

Владимир Зеленский напомнил, что еще год назад обещал на одной из пресс-конференций реакцию государства на подобные действия Медведчука.

"Мы видим сейчас, что произошло. Труба у государства, идут суды, его (Медведчука. – Ред.) обвиняют в государственной измене. Поэтому, когда я говорю, что, вероятно, вместе с бывшим президентом (Петром Порошенко. – Ред.) они это делали и зарабатывали, думаю, что не на пустом месте", – подытожил глава государства.

Напомним, 20 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда физических и юридических лиц, среди которых – Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

В мае 2021 года в авторской колонке для Фокуса Зеленский заявил, что Виктор Медведчук – лишь начало и все олигархи в Украине станут крупными бизнесменами.