"Труба в держави, йдуть суди", — Зеленський розповів, що думає про справу Медведчука

За словами президента, факти журналістського розслідування щодо Медведчука підтверджуються даними СБУ і розвідки.

Для президента України Володимира Зеленського не є новиною ті факти, які було викладено в журналістському розслідуванні і які стосуються народного депутата України від партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це сам він заявив у четвер, 24 червня під час інтервʼю телеканалу "1 + 1".

"Я чув кілька фрагментів цих плівок, і для мене не новина те, що сталося, ми всі про це знали. Було багато різної інформації від СБУ і розвідки, і ми розуміємо, як це відбувалося", — запевнив глава держави.

Зеленський побічно підтвердив інформацію про те, що Віктор Медведчук нібито торгував із сепаратистами.

"Ми прекрасно розуміємо, що українське вугілля, яке було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію", — заявив президент.

Володимир Зеленський нагадав, що ще рік тому обіцяв на одній з пресконференцій реакцію держави на подібні дії Медведчука.

"Ми бачимо зараз, що сталося. Труба в держави, йдуть суди, його (Медведчука. — Ред.) звинувачують у державній зраді. Тому, коли я говорю, що, ймовірно, разом з колишнім президентом (Петром Порошенком. — Ред.) вони це робили і заробляли, думаю, що не на порожньому місці", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 20 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти ряду фізичних і юридичних осіб, серед яких — Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

У травні 2021 року в авторській колонці для Фокуса Зеленський заявив, що Віктор Медведчук — лише початок і всі олігархи в Україні стануть великими бізнесменами.