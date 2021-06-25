"Не поддерживаю санкции против граждан Украины", - Разумков

Спикер Рады считает, что с нарушителями законодательства должны разбираться правоохранительные органы, которым их команда предоставила для этого все полномочия.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на заседании СНБО он не поддержал санкции в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса из-за того, что законодательством запрещено введение подобных ограничительных мер против граждан Украины. Об этом Разумков сказал во время пресс-конференции, которая состоялась 25 июня, сообщает корреспондент Фокуса.

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"Все мои позиции, связанные с гражданами Украины, широко известны. Закон запрещает вводить санкции в отношении граждан Украины", — подчеркнул Разумков.

Спикер Рады считает, что если граждане нарушают какие-то законы — ими должны заниматься и привлекать к ответственности правоохранители.

По словам Разумкова, в украинском законодательстве есть множество статей, по которым можно привлекать к ответственности госслужащих и народных депутатов.

"Сегодня мы обеспечили и правоохранительные органы, и антикоррупционные полным перечнем законодательной базы, которая им позволяет качественно выполнять свои функции, пусть выполняют", — отметил Разумков.

Примечательно, что решение о введении санкций в отношении Фирташа и Фукса не поддержал и Аваков.

Напомним, решение СНБО касательно введения санкций в отношении Фирташа и Фукса было принято в ходе заседания, которое состоялось 18 июня. Секретарь ведомства Алексей Данилов сообщал, что санкции против Фукса были введены из-за его причастности к компании "Голден Деррик" и незаконному получению лицензий на добычу незаконных ископаемых, а против Фирташа — из-за причастности к поставкам сырья российским военным предприятиям.

Фукс назвал решение о введении этих санкций "личной местью Данилова" и заявил, что собирается оспаривать их в судебном порядке.