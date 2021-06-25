"Не підтримую санкції проти громадян України", — Разумков

Спікер Ради вважає, що з порушниками законодавства повинні розбиратися правоохоронні органи, яким їхня команда надала для цього всі повноваження.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на засіданні РНБО він не підтримав санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса через те, що законодавством заборонене введення подібних обмежувальних заходів проти громадян України. Про це Разумков сказав під час пресконференції, яка відбулася 25 червня, повідомляє кореспондент Фокуса.

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"Усі мої позиції, повʼязані з громадянами України, широко відомі. Закон забороняє вводити санкції проти громадян України", — підкреслив Разумков.

Спікер Ради вважає, що якщо громадяни порушують якісь закони — ними повинні займатися і притягати до відповідальності правоохоронці.

За словами Разумкова, в українському законодавстві є безліч статей, за якими можна притягати до відповідальності держслужбовців та народних депутатів.

"Сьогодні ми забезпечили і правоохоронні органи, й антикорупційні повним переліком законодавчої бази, яка їм дозволяє якісно виконувати свої функції, нехай виконують", — зазначив Разумков.

Варто зазначити, що рішення про введення санкцій проти Фірташа і Фукса не підтримав й Аваков.

Нагадаємо, рішення РНБО щодо введення санкцій проти Фірташа і Фукса було ухвалене в процесі засідання, яке відбулося 18 червня. Секретар відомства Олексій Данілов повідомляв, що санкції проти Фукса були введені через його причетність до компанії "Голден Деррік" і незаконне отримання ліцензій на видобуток незаконних копалин, а проти Фірташа — через причетність до постачань сировини російським військовим підприємствам.

Фукс назвав рішення про введення цих санкцій "особистою помстою Данілова" і заявив, що збирається оскаржувати їх у судовому порядку.