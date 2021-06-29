"Ваше время закончилось": Зеленский приветствовал голосование Рады по судебной реформе

Глава государства уверен, что изменения в закон о судоустройстве подарят системе независимость от "мафии", а в стране благодаря им наступит справедливость.

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил принятие Верховной Радой закона №3711-Д о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судьи", который предусматривает, что заседания ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей) будут проходить при решающей роли голоса международных экспертов. Соответствующее заявление опубликовано вечером в день голосования — 29 июня — на его канале в Telegram.

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"Третьей самой важной для украинцев ценность, наряду со свободой и безопасностью, является справедливость. Мы обещали людям возобновление и дальнейшее господство справедливости. Мы делаем это с помощью разных инструментов каждый день. И сегодня для нас есть хорошие новости из Верховной Рады Украины, которая предоставила силу одному из главных инструментов обеспечения справедливости — судебной системе", — говорится в тексте обращения.

Глава государства выразил надежду, что никто не сумел спрятать в принятом законопроекте "юридические мины" или исказить его содержание "поправочным спамом". Зеленский выразил надежду, что ВККС будет сформирован таким образом, чтобы его члены не зависели от "судейской мафии" и не имели с ней связей.

Президент положительно оценил решение привлечь международных экспертов, а также наделить их правом решающего голоса при отборе кандидатов в ВККС. По его мнению, противники этого решения выступают "против реальной судебной реформы в Украине".

"Они боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией, как случалось неоднократно на протяжении последних 30 лет. И это полезный страх. Те, кто превращал судебную систему в частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время завершилось в 2019 году", — заявил глава государства, отметив, что он и его команда "продолжает убирать все остатки старой системы из жизни Украины".

Зеленский напомнил, что Рада текущего (IX) созыва ужесточила ответственность за ложь в декларациях. Он пообещал, что на должностных лиц и депутатов, которые будут пытаться скрыть свои активы, ждут реальные сроки.

"И это справедливо, поскольку тот, кто обманул граждан Украины, должен не платить символический штраф, а иметь достаточно времени за решеткой, чтобы хорошо обдумать свое поведение", — говорится в заявлении.

По его словам, систему реальной ответственности "много кто пытался сбить и сломать", однако "сломал только собственные зубы".

"А мы вместе с обществом можем улыбнуться на все 32, потому что справедливости в Украине — быть!", — отметил глава государства.

Зеленский выразил надежду, что принятый закон как можно раньше направят в Офис президента для подписи.

Ранее в этот же день стало известно о том, что народные депутаты поддержали проект закона №3711-Д о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судьи", согласно которому заседания ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей) будут проходить при решающей роли голоса международных экспертов.

Закон вступает в силу после подписания его президентом. Когда это произойдет, ВККС предстоит отбор конкурсной комиссии, состоящей из шести членов. Трое из них должны быть действующими или отставными украинскими судьями, еще будут отобраны из числа независимых международных экспертов.