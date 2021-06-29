"Ваш час закінчився": Зеленський привітав голосування Ради щодо судової реформи

Глава держави впевнений, що зміни в закон про судоустрій подарують системі незалежність від "мафії", а в країні завдяки їм настане справедливість.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив ухвалення Верховною Радою закону №3711-Д про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів", який передбачає, що засідання ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів) будуть проходити при вирішальній ролі голосу міжнародних експертів. Відповідну заяву опубліковано ввечері в день голосування — 29 червня — на його каналі в Telegram.

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"Третьою найважливішою для українців цінністю, поряд зі свободою і безпекою, є справедливість. Ми обіцяли людям відновлення і подальше панування справедливості. Ми робимо це за допомогою різних інструментів щодня. І сьогодні маємо хороші новини з Верховної Ради України, яка надала силу одному з головних інструментів забезпечення справедливості — судовій системі", — йдеться в тексті звернення.

Глава держави висловив сподівання, що ніхто не зумів заховати в ухваленому законопроекті "юридичні міни" або спотворити його зміст "поправочним спамом". Зеленський висловив надію, що ВККС буде сформований таким чином, щоб його члени не залежали від "суддівської мафії" і не мали з нею звʼязків.

Президент позитивно оцінив рішення залучити міжнародних експертів, а також наділити їх правом вирішального голосу при відборі кандидатів у ВККС. На його думку, противники цього рішення виступають "проти реальної судової реформи в Україні".

"Вони бояться, що судова реформа стане дійсно реформою, а не імітацією, як траплялося неодноразово протягом останніх 30 років. І це корисний страх. Ті, хто перетворював судову систему в приватну комерційну корпорацію, повинні змиритися і запамʼятати: ваш час завершився у 2019 році", — заявив глава держави, зазначивши, що він і його команда "продовжує прибирати всі залишки старої системи з життя України".

Зеленський нагадав, що Рада поточного (IX) скликання посилила відповідальність за брехню в деклараціях. Він пообіцяв, що на посадових осіб та депутатів, які будуть намагатися приховати свої активи, чекають реальні терміни.

"І це справедливо, оскільки той, хто обдурив громадян України, повинен не платити символічний штраф, а мати достатньо часу за гратами, щоб добре обміркувати свою поведінку", — йдеться в заяві.

За його словами, систему реальної відповідальності "багато хто намагався збити і зламати", однак "зламав тільки власні зуби".

"А ми разом із суспільством можемо посміхнутися на всі 32, тому що справедливості в Україні — бути!", — зазначив глава держави.

Зеленський висловив надію, що ухвалений закон якомога раніше направлять до Офісу президента для підпису.

Раніше в цей же день стало відомо про те, що народні депутати підтримали проект закону №3711-Д про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів", згідно з яким засідання ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів) будуть проходити при вирішальній ролі голосу міжнародних експертів.

Закон вступає в силу після підписання його президентом. Коли це станеться, ВККС має відібрати конкурсну комісію, що складається з шести членів. Троє з них повинні бути чинними або відставними українськими суддями, ще будуть відібрані з числа незалежних міжнародних експертів.