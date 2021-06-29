Верховна Рада запустила судову реформу в Україні: що вона передбачає

Зміни в закон схвалили з урахуванням 453-ї поправки, яка входить в домовленості України з ЄС і США. Крім того, вона важлива для співпраці з МВФ.

Народні депутати підтримали проект закону №3711-Д про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів", згідно з яким засідання ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів) проходитимуть при вирішальній ролі голосу міжнародних експертів. Сайт Верховної Ради повідомляє, що за ухвалення закону проголосували 293 парламентарії, червону кнопку натиснули 20 нардепів, ще 26 утрималися.

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Прийнята редакція включає поправки, ініційовані 217 представниками фракції "Слуга народу", 22 — "Європейської солідарності", 15 — "Голосу", 19 — "Довіри" і 13 представників депутатської групи "За майбутнє".

Фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа — За життя" у повному складі не підтримали законопроект.

Закон набуває чинності після підписання його президентом. Якщо так станеться, ВККС належить відбір конкурсної комісії, що складається з шести членів. Троє з них повинні бути чинними або відставними українськими суддями або суддями, які ще будуть відібрані з числа незалежних міжнародних експертів.

Серед поправок, які взяли нардепи, є і 453-а, яка наділяє міжнародних експертів вирішальним голосом при відборі кандидатів ВККС. Спочатку Комітет з питань правової політики відхилив поправку, проте під час засідання 29 червня її голова Андрій Костін закликав парламентаріїв підтримати її. За прийняття поправки активно виступали громадські організації, зокрема фонд DEJURE, "Центр протидії корупції" та всеукраїнське обʼєднання "Автомайдан". В їх спільному зверненні йшлося про те, що підтримка законопроекту в редакції першого читання, де відсутня 453-а поправка, стане "катастрофою для української судової реформи".

Як повідомлялося раніше, посольство США в Україні опублікувала лист від імені Штатів і ЄС із закликом до України провести обіцяні реформу суду, а також конкурси в НАБУ (Національне антикорупційне бюро України) і САП (Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру). У заяві підкреслюється, що основною передумовою успіху реформи судової системи і боротьби з корупцією є "незалежні експерти, призначені міжнародними партнерами України". Згідно із задумом, вони повинні допомагати уряду підбирати професіоналів і компетентних кандидатів в судді.

Нагадаємо, що про важливість посилення боротьби з корупцією в контексті євроатлантичних прагнень України заявляв президент США Джо Байден. Президент США нагадав, що кілька років тому він виступав у Верховній Раді й сказав, що в України є можливість зробити те, чого ніколи не було в її історії: створити демократичну, некорумповану — без участі олігархів — націю".

Раніше в Євросоюзі заявляли, що вони бачать прогрес України у проведенні реформ. За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, наша країна зуміла домогтися успіху в цьому питанні, незважаючи на дестабілізуючі дії Росії.