Верховная Рада запустила судебную реформу в Украине: что она предусматривает

Изменения в закон одобрили с учетом 453-й поправки, которая входит в договоренности Украины с ЕС и США. Кроме того, она важна для сотрудничества с МВФ.

Народные депутаты поддержали проект закона №3711-Д о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судьи", согласно которому заседания ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей) будут проходить при решающей роли голоса международных экспертов. Сайт Верховной Рады сообщает, что за принятие закона проголосовали 293 парламентария, красную кнопку нажали 20 нардепов, еще 26 воздержались.

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Принятая редакция включает поправки, инициированные 217 представителями фракции "Слуга народа", 22 — "Европейской солидарности", 15 — "Голоса", 19 — "Доверия" и 13 представителей депутатской группы "За будущее".

Фракции "Батькивщина" и "Оппозиционной платформы — За жизнь" в полном составе не поддержали законопроект.

Закон вступает в силу после подписания его президентом. Если так произойдет, ВККС предстоит отбор конкурсной комиссии, состоящей из шести членов. Трое из них должны быть действующими или отставными украинскими судьями или судьями, еще будут отобраны из числа независимых международных экспертов.

Среди поправок, которые приняли нардепы, есть и 453-я, которая наделяет международных экспертов решающим голосом при отборе кандидатов ВККС. Изначально Комитет по вопросам правовой политики отклонил поправку, однако во время заседания 29 июня ее председатель Андрей Костин призвал парламентариев поддержать ее. За принятие поправки активно выступали общественные организации, в частности фонд DEJURE, "Центр противодействия коррупции" и всеукраинское объединение "Автомайдан". В их совместном обращении говорилось, что поддержка законопроекта в редакции первого чтения, где отсутствует 453-я поправка, станет "катастрофой для украинской судебной реформы".

Как сообщалось ранее, посольство США в Украине опубликовала письмо от имени Штатов и ЕС с призывом к Украине провести обещанные реформу суда, а также конкурсы в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро Украины) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуре). В заявлении подчеркивается, что основной предпосылкой успеха реформы судебной системы и борьбы с коррупцией являются "независимые эксперты, назначенные международными партнерами Украины". Согласно задумке, они должны помогать правительству подбирать профессионалов и компетентных кандидатов в судьи.

Напомним, что о важности усиления борьбы с коррупцией в контексте евроатлантических стремлений Украины заявлял президент США Джо Байден. Президент США напомнил, что несколько лет назад он выступал в Верховной и сказал, что у Украины есть возможность сделать то, чего никогда не было в ее истории: создать демократическую, некоррумпированную – без участия олигархов – нацию".

Ранее в Евросоюзе заявляли, что они видят прогресс Украины в проведении реформ. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, наша страна сумела добиться успеха в этом вопросе, несмотря на дестабилизирующие действия России.