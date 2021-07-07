Кафка на Донбассе. Как чехов вербуют в боевики для "республик"

По данным украинских правоохранителей, на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе воюют наемники из Сербии, Финляндии, Италии, Литвы, Германии и других стран Европы.

Некоторые из них попали в поле зрения правоохранительных органов не только в Украине, но и на родине. Рекордсмен по количеству обвинительных приговоров — Чехия: пятеро граждан этой страны наказаны за терроризм, еще более десятка ожидают своей участи под арестом.

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Новая история Кафки

На нескольких фото — молодой человек в очках неспортивного телосложения, но в военной форме российского образца. То он стоит возле разрушенного здания, то на фоне заброшенной "Донбасс Арены", то на танке с оружием в руках. Это Павел Кафка, тогда ему было 22 года. Его и знаменитого однофамильца Франца Кафку связывает не только страна рождения — Чехия, — но и искаженное восприятие внешнего мира, которое и стало причиной поездки Павла на Донбасс.

"Он хотел посмотреть, как все происходит, политика его не интересует", — так о своем приемном сыне говорит мать. Женщина рассказывает чешским журналистам: молодой человек всегда был странным — в 15 лет хотел поехать на войну в Ирак. Но Ирак далеко, а Украина — близко. В 2015-м Павел Кафка присоединился к группировке "ДНР", проходил подготовку в танковой части, потом был стрелком, водителем и даже засветил в соцсетях свой "военный билет", выданный боевиками "ДНР".

По словам матери, опыт наемничества для Кафки оказался неудачным — спустя год на посланные ею деньги Павел вернулся в Чехию и поселился в провинции. Но спрятаться от чешских правоохранителей Кафка не смог. В 2018-м прокуратура обвинила его "в терроризме за активную вооруженную деятельность в рамках незаконных военизированных структур — самопровозглашенной "ДНР" — против Вооруженных сил Украины" и передала дело в суд. Прокурор потребовал для Павла 12 лет лишения свободы.

Под влиянием пропаганды

За судьбой наемников, таких как Павел Кафка, с начала боевых действий на Донбассе следит Роман Маца, аналитик Пражского института политики и общественных проблем, исследователь чешских праворадикальных движений. В разговоре с Фокусом он называет три основные причины, почему его соотечественники едут воевать на Донбасс. Первая — деньги. "Эти люди — просто наемники, война для них — работа. Ранее некоторые из них работали в охране торговцев золотом, брильянтами где-то в Африке или Азии", — говорит он. Вторая — идеология.

"Многие из них поменяли свои футболки с Че Геварой на знаки "Новороссии". Они поддаются разным конспирологическим теориям, думают, что делают какую-то революцию против мирового капитализма, Ротшильдов, а Россия — последняя баррикада нормального мира. Но на самом деле эти люди часто живут в информационной изоляции", — продолжает Маца и намекает: под подобное влияние часто подпадают люди без образования и с ограниченным кругозором. Третья причина — криминальное прошлое в Чехии. Донбасс — лучшее место для избежания ответственности.

Офис генерального прокурора Украины готов обмениваться с чешскими правоохранителями инфор­мацией, но пока запроса нет

Всех этих людей объединяет российская пропаганда.

"Люди, начитавшись "новостей" об убитых украинской армией младенцах, соглашались ехать защищать детей от бандеровцев и фашистов, приглашали ехать других. В числе вербовщиков, например, может быть Иван Гадрава", — говорит Маца. Гадрава — в прошлом священник Русской православной церкви, а ныне — чешской. Его вместе с четырьмя фигурантами полиция арестовала в апреле этого года.

По версии следствия, Гадрава и экс-военный чехословацкой армии Ивано Кратохвила занимались вербовкой граждан Чехии для поездок на Донбасс. В частности, в январе 2017-го прибыли в Ростов-на-Дону и встретились с чешским боевиком Иржи Урбанеком. Тот якобы просил их прислать двух чешских добровольцев на Донбасс. После того разговора на войну уехал Милош Оуржецкий, член организации "Чехословацкие военные в запасе за мир".

"Такие люди в прошлом — военные, которые скучают по временам Чехословакии. Они говорят о вреде глобализации, об авторитарном режиме, сильной армии, выступают против ЕС и НАТО, верят, что если вернуть прошлое, то они будут влиятельными и уважаемыми. Но на самом деле просто не могут найти себе место в современном мире, в посткоммунистической Чехии", — замечает Роман Маца. Он удивляется, почему воевавшие на Донбассе до некоторых пор даже не допускали мысли, что попадут в поле зрения правоохранителей: "Они ездили на Донбасс и в Крым в составе так называемых официальных делегаций, получали деньги в российских банках в Ростове или Таганроге, а после возвращались и комментировали ситуацию для российских пропагандистских каналов, выходили на митинги под посольство РФ".

Доказательная база

Подобные дела правоохранительные органы Чехии квалифицируют как терроризм. Прокуроры в судах уточняют: лица участвовали в боевых действиях, вербовке или финансировании незаконных вооруженных формирований. Обвиняемым, как правило, грозит от 12 до 20 лет заключения. Но Кафка сначала получил только три года условно. Судебный процесс по его делу состоялся летом 2020-го. Во время заседания он рассказал, что в 2015-м присоединился к группе, которая называлась "Россия — наш настоящий друг", прочитал призывы защищать людей Донбасса, получил российскую визу и уехал в Донецк. Но не воевать, а "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице". Краевой суд города Ческе-Будеевице посчитал, что доказательств для тюремного срока недостаточно, прокуратура подала апелляцию. Спустя полгода апелляция заменила условный приговор на реальный, а на днях Верховный суд в Праге окончательно отклонил апелляцию Павла Кафки, так что чех все же будет отбывать срок за участие в войне на Донбассе.

В судах Чехии решается вопрос не только причастности отдельных лиц к конфликту на Донбассе, но и выясняются обстоятельства происходящего — кто с кем воюет посол Евгений Перебийнис

"Приговор первой инстанции выглядел смешно. Мы все понимали, что Кафка картошку на Донбассе не чистил", — говорит Роман Маца и считает, что при расследовании подобных дел есть две проблемы. Первая — у правоохранителей: они должны предоставить надежные доказательства того, что человек действительно участвовал в боевых действиях. В судах боевики всегда отрицают, что брали в руки оружие, а фото с автоматами называют постановочными — ради развлечения или с целью заработать денег.

"Конечно, одних фотографий из соцсетей мало. Кроме того, доказательствами не могут служить какие-то "документы" из этих "республик", — продолжает Маца. — Следователи всегда ищут больше — изучают данные о пересечении границы, банковские счета". Например, в деле еще одного чеха, Лукаша Новачека, процесс над которым продолжается в городе Плзене, есть его фотографии в бетонном бункере в форме и с оружием. Правоохранители установили, где находится этот бункер. Вторая проблема — в судах. В чешской провинции судьи не всегда готовы рассматривать дела об участии в вооруженных конфликтах на территории других государств — они не знают подробностей об агрессии РФ против Украины, могут быть зомбированы российской пропагандой.

[ + – ] ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ. Украина расследует уголовные производства, в которых фигурируют 24 боевика из Чехии

Кроме сравнительно маленьких сроков наказания за терроризм на Донбассе в чешских судах прозвучали и более серьезные. Правда, все они заочные, ведь фигуранты дел продолжают воевать на Донбассе или скрываются на территории РФ. Среди них 32-летний Мартин Кантор. Суд установил, что чех прошел подготовку снайпера и принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой "Луганской народной республики". "Как член разведывательно-диверсионной группы лично устанавливал мины в районе линии разграничения", — сказал прокурор Мартин Бели в суде. В результате 1 июня 2021 года Кантора осудили на 20 лет.

Сотрудничество с Украиной

Офис генерального прокурора Украины ныне также расследует уголовные дела, связанные с наемничеством. "Существует около 30 таких дел. В них фигурируют более 250 иностранных граждан из 32 стран. Только граждан Чехии, приехавших воевать на стороне представителей незаконных вооруженных формирований, 24 человека", — говорит заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов. Он рассказывает, что в работе прокуроры часто контактируют с украинским посольством в Праге, а вот с прокуратурой Чехии контакта нет.

"Мы готовы обмениваться материалами с правоохранительными органами Чехии, но запросов по тем фигурантам, которых они расследуют и о которых мы знаем из СМИ, к нам не поступало. Украина же активно отправляет международные поручения", — уточняет он. При этом Мамедов готов инициировать создание специальной международной следственной группы, как в случае крушения малайзийского боинга рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

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Почему нет сотрудничества — сказать сложно. Возможно, причина в том, что Украина — сторона конфликта и к предоставленным ею материалам можно относиться как к недостаточно объективным. Или же вообще говорить о слабом доверии к работе украинских правоохранителей. Однако Роман Маца уверен, что сотрудничество между Чехией и Украиной есть. Хотя бы на уровне спецслужб, а иначе как следователи, например, установили, где находится бункер, в котором сфотографировался упомянутый Новачек.

"Правоохранителям в Чехии выгодно получить информацию из Украины, — настаивает Николай Говоруха, заместитель начальника управления Департамента военных конфликтов Офиса генерального прокурора. — Если чешской стороне известны номера телефонов, по которым общались иностранные граждане, мы можем установить содержание этих разговоров".

Угроза нацбезопасности

Осуждая своих граждан, Чехия не столько поддерживает Украину, сколько защищает национальные интересы. Чешские правоохранители и эксперты уверены: наемники, поехавшие воевать хоть в Украину, хоть в Сирию, угрожают внутренней безопасности своей страны.

"Эти люди становятся лояльными к России и Путину", — замечает Маца. Он вспоминает, как в 2014 году наблюдал возникновение в соцсетях групп "ополченцев", которые отправляли на Донбасс боевиков, чтобы по возвращении в Чехию они могли вести партизанскую войну против Чехии и стран НАТО: "Мы знаем, что лидеры подобных организаций, фейкового консульства "ДНР" (организацию удалось закрыть по решению суда) открыто говорили, что в следующей войне будут воевать на стороне России против НАТО, они публиковали картинки с российским флагом над Капитолием".

Наемники, воевавшие на стороне боевиков на Донбассе, поменяли свои футболки с Че Геварой на знаки "Новороссии"

Среди таких организаций полиция выделяет "Объединение чехословацких солдат в резерве мира". По ее мнению, оно занималось сбором средств для отправки людей в зону боевых действий и может быть связано с российскими спецслужбами. Эта организация поддерживала вернувшихся с Донбасса боевиков, которые готовы были обучать жителей Чехии, как действовать во время "конституционных, экономических и политических изменений в Чешской Республике".

"Важно, что в судах в Чехии решается вопрос не только причастности отдельных лиц к конфликту, но выясняются обстоятельства происходящего — кто на кого напал, кто с кем воюет. Там можно услышать, что военные действия идут между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками", — говорит Евгений Перебийнис, посол Украины в Чехии. И тут же уточняет: "Задержания происходят независимо от политической воли, потому что Чехия — государство верховенства права".

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Недавно украинское посольство в Праге получило письмо от Павла Кафки.

"На конверте указан адрес: город Йиржице. Там находится тюрьма", — открывает конверт посол Перебийнис. Пишет, что вступил в ряды пророссийских сепаратистов, не задумываясь о последствиях своих незаконных действий, но участия в боевых действиях не принимал.

"Конечно, не всему можно верить, — продолжает посол. — В суде мы услышали, что Кафка принимал участие в боевых операциях". Чех просит прощения и надеется, что "Украина вернет все территории дипломатическим путем".

"Не знаю, что его побудило написать это письмо, не исключаю, что меркантильные интересы", — комментирует Перебийнис.

В Чехии продолжаются еще несколько процессов над гражданами этой страны, причастными к событиям в Украине. Ожидается, что до конца лета прозвучит приговор в деле Лукаша Новачека. Украинские же правоохранители надеются, что опыт Чехии будет полезным другим странам, в том числе из числа членов ЕС, граждане которых едут на Донбасс "защищать "русский мир". Украине же такие процессы помогут доказать в международных инстанциях участие в конфликте Российской Федерации.