В Одессе чиновники "зависли", пытаясь говорить на украинском: "Есть вопросы?" (видео)

Начальник одного из управлений Борис Панов хотел доложить о "вопросе, который находится на контроле", но не смог. Его коллега и вовсе сказала что-то непонятное.

В Одессе чиновники во время рабочего заседания оконфузились, пытаясь построить свои доклады на украинском языке. Видео "забавных" выступлений от 5 июля распространили в социальных сетях.

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Одним из этих чиновников стал начальник Управления капитального строительства Одесского городского совета Борис Панов. Оконфузился во время выступления в зале муниципалитета, поскольку не сумел вспомнить нужные слова. Мужчина начал свое выступление словами о том, что некий вопрос находится "на постоянном контроле у управления", название которого так и не сумел произнести до конца. Забыв слова, он заметно нервничал. В итоге чиновник так ничего и не произнес, после чего председательствующий на заседании заместитель городского головы Михаил Кучук спросил у присутствующих, есть ли у них какие-либо вопросы к докладчику.

Помимо Панова, оконфузилась еще одна докладчица.

"Ми отримали таку-такі-таку… відповідь від…", — сказала женщина, выступавшая с трибуны.

Языковые скандалы и конфузы в украинской политике не являются редкостью. К примеру, во время заседания депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета, которое проходило 8 февраля 2021 года, между двумя депутатами произошла словесная перепалка, когда один из них отказался соблюдать закон и публично выступать на государственном языке. После недолгого спора, в ходе которого было предложено даже вызвать сотрудников полиции, депутаты вернулись к повестке дня.

В том же городе на сессии, которая проходила 2 февраля, депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" принципиально отказались выступать на украинском языке, из-за чего мэр Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.