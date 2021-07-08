Зеленский ветировал закон о ключевой роли международных экспертов в отборе судей ВККС

Президент вернул законопроект в Раду из-за противоречащих друг другу правок, которые предложили нардепы.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 9 июля наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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На сайте Верховной Рады появилась информация, что 8 июля законопроект вернулся в парламент с предложениями президента и уже отправлен на рассмотрение комитета.

В предложении Зеленского сказано следующее: "Закон содержит положения, которые не согласуются между собой. Абзацем семнадцатым пункта 16 раздела I Закона предусмотрено, что решение первого состава Конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложенные международными организациями.

Вместе с тем, согласно абзацу двадцатому указанного пункта Закона, решения Конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложенные международными организациями и двое предложенные Советом судей Украины".

Президент предлагает установить, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

По словам председателя подкомитета по вопросам ЕСПЧ Романа Бабия, измененный вариант нардепы рассмотрят в пятницу, 9 июля.

Он объяснил, что Зеленский применил право вето из-за частично конкурирующих между собой правок: №453, дающей международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, и №409, по которому для принятия решения о назначении члена ВККС нужно по два голоса украинских и международных экспертов.

Напомним, 9 июня Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судьи". Согласно документу, перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей должен происходить при решающей роли международных экспертов.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский может ветировать этот законопроект.

"Сейчас в законе мы коллизию, когда совершенно по-разному можно трактовать эти нормы, или увеличение роли экспертов, или уменьшение. Есть большая вероятность, что президент ветирует этот законопроект из-за этого технического вопроса", – сказал он.