Зеленський ветував закон про ключову роль міжнародних експертів у відборі суддів ВККС

Президент повернув законопроект у Раду через правки, що суперечать одне одній, які запропонували нардепи.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 9 липня наклав вето на підтриманий парламентом законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

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На сайті Верховної Ради зʼявилася інформація, що 8 липня законопроект повернувся в парламент з пропозиціями президента і вже відправлений на розгляд комітету.

У реченні Зеленського сказано таке: "Закон містить положення, які не узгоджуються між собою. Абзацом сімнадцятим пункту 16 розділу I Закону передбачено, що рішення першого складу Конкурсної комісії є прийнятим, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями.

Разом з тим, згідно з абзацом двадцятим зазначеного пункту Закону, рішення Конкурсної комісії приймається, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями та двоє запропоновані Радою суддів України".

Президент пропонує встановити, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість з яких призначені з числа суддів або суддів у відставці.

За словами голови підкомітету з питань ЄСПЛ Романа Бабія, змінений варіант нардепи розглянуть у пʼятницю, 9 липня.

Він пояснив, що Зеленський застосував право вето через часткове конкурування між собою правок: №453, що дає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, і №409, за яким для прийняття рішення про призначення члена ВККС потрібно по два голоси українських та міжнародних експертів.

Нагадаємо, 9 червня Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів". Згідно з документом, перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів має відбуватися за вирішальної ролі міжнародних експертів.

У свою чергу, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський може ветувати цей законопроект.

"Зараз у законі ми маємо колізію, коли абсолютно по-різному можна трактувати ці норми, або збільшення ролі експертів, або зменшення. Є велика ймовірність, що президент накладе вето на цей законопроект через це технічне питання", — сказав він.