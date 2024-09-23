У Британії відбулися змагання з гримас: всіх перекривляли багаторазові чемпіони (фото)

На учасників вдягають кінський хомут. Потім їхні зусилля зі спотворення обличчя оцінюються комісією з п’яти суддів, які шукають "найбільшу трансформацію".

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У Великій Британії відбувся чемпіонат із кривляння обличчя. Перемогу в 19-й раз здобув 52-річний Томмі Маттінсон. Про це пише видання The Mirror.

Так, у Британії в Егремонті, Камбрія, пройшов щорічний чемпіонат з гернінгу. 52-річний Томмі Маттінсон випередив інших конкурентів і забрав додому корону в категорії чоловіків, а 37-річна Клер Лістер перевершила у кривлянні всі жінок, причому зробила це увосьме поспіль. Її донька стала чемпіонкою в юніорській категорії.

Судді обирають переможця залежно від того, як він може "трансформувати" своє обличчя.

"Люди кажуть: "Хіба ви недостатньо виграли?" але я люблю перемагати, мені це подобається, я багато знімаюся на телебаченні і зустрічаюся з багатьма зірками, я брав участь у суботньому вечорах і дитячому телебаченні, мені подобається все це. Я пам’ятаю, як вперше виграв серед юніорів.Моя мама казала, що в дитинстві я завжди корчив обличчя", — сказав переможець.

52-річний Томмі Маттінсон

Десятки охочих взяли участь у заході, який є частиною крабового ярмарку в Егремонті, на якому також проводяться перегони на тачках і змагання з рогів. Учасники змагання намагаються витягнути якомога гротескніше обличчя, одягаючи великий кінський хомут.

У жіночій категорії перемогла 37-річна Клер Лістер

Потім їхні зусилля зі спотворення обличчя оцінюються комісією з п’яти суддів, які шукають "найбільшу трансформацію обличчя". Вважається, що вперше ярмарок відбувся у 1267 році, коли місцевий лорд влаштував його на знак подяки місцевим жителям.

Переможниця Клер Лістер, яка виграла змагання серед жінок увосьме поспіль, сказала: "Я вперше почала грати, коли була юніоркою, я була другою і третьою. "З віком ти стаєш підлітком і стає трохи соромно. Але я брала участь у 2013 році, коли мені було 26, і тоді я вперше виграла".

Нагадаємо, що у Чорногорії завершився чемпіонат з ліні і судді обрали "найледачішу людину". Переможцями стали одразу двоє учасників. Вони провели у ліжку 50 днів і загалом 1 200 годин. Жоден з них не схотів уступати іншому, тож було ухвалене рішення — поділити приз у розмірі 1 000 євро на двох.