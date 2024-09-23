В Британии состоялись соревнования по гримасам: всех перекривляли многократные чемпионы (фото)
На участников надевают конский хомут. Затем их усилия по искажению лица оцениваются комиссией из пяти судей, которые ищут "самую большую трансформацию".
В Великобритании состоялся чемпионат по кривлянию лица. Победу в 19 раз одержал 52-летний Томми Маттинсон. Об этом пишет издание The Mirror.
Так, в Британии в Эгремонте, Камбрия, прошел ежегодный чемпионат по гернингу. 52-летний Томми Маттинсон опередил других конкурентов и забрал домой корону в категории мужчин, а 37-летняя Клэр Листер превзошла в кривлянии всех женщин, причем сделала это восьмой раз подряд. ее дочь стала чемпионкой в юниорской категории.
Судьи выбирают победителя в зависимости от того, как он может "трансформировать" свое лицо.
"Люди говорят: "Разве вы недостаточно выиграли?" но я люблю побеждать, мне это нравится, я много снимаюсь на телевидении и встречаюсь со многими звездами, я участвовал в субботнем вечере и детском телевидении, и мне нравится все это. Я помню, как впервые выиграл среди юниоров, моя мама говорила, что в детстве я всегда корчил рожу", — сказал победитель.
Десятки желающих приняли участие в мероприятии, которое является частью крабовой ярмарки в Эгремонте, на котором также проводятся гонки на тачках и соревнования по рогам. Участники соревнования пытаются вытянуть как можно более гротескное лицо, надевая большой конский хомут.
Затем их усилия по искажению лица оцениваются комиссией из пяти судей, которые ищут "самую большую трансформацию лица". Считается, что впервые ярмарка состоялась в 1267 году, когда местный лорд устроил ее в знак благодарности местным жителям.
Победительница Клэр Листер, которая выиграла соревнования среди женщин в восьмой раз подряд, сказала: "Я впервые начала играть, когда была юниоркой, я была второй и третьей. "С возрастом ты становишься подростком и становится немного стыдно. Но я участвовала в 2013 году, когда мне было 26, и тогда я впервые выиграла".
Напомним, что в Черногории завершился чемпионат по лини, и судьи выбрали "самого ленивого человека". Победителями стали сразу двое участников. Они провели в постели 50 дней и в целом 1 200 часов. Ни один из них не захотел уступать другому, поэтому было принято решение — поделить приз в размере 1 000 евро на двоих.