В Британии состоялись соревнования по гримасам: всех перекривляли многократные чемпионы (фото)

На участников надевают конский хомут. Затем их усилия по искажению лица оцениваются комиссией из пяти судей, которые ищут "самую большую трансформацию".

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В Великобритании состоялся чемпионат по кривлянию лица. Победу в 19 раз одержал 52-летний Томми Маттинсон. Об этом пишет издание The Mirror.

Так, в Британии в Эгремонте, Камбрия, прошел ежегодный чемпионат по гернингу. 52-летний Томми Маттинсон опередил других конкурентов и забрал домой корону в категории мужчин, а 37-летняя Клэр Листер превзошла в кривлянии всех женщин, причем сделала это восьмой раз подряд. ее дочь стала чемпионкой в юниорской категории.

Судьи выбирают победителя в зависимости от того, как он может "трансформировать" свое лицо.

"Люди говорят: "Разве вы недостаточно выиграли?" но я люблю побеждать, мне это нравится, я много снимаюсь на телевидении и встречаюсь со многими звездами, я участвовал в субботнем вечере и детском телевидении, и мне нравится все это. Я помню, как впервые выиграл среди юниоров, моя мама говорила, что в детстве я всегда корчил рожу", — сказал победитель.

52-летний Томми Маттинсон

Десятки желающих приняли участие в мероприятии, которое является частью крабовой ярмарки в Эгремонте, на котором также проводятся гонки на тачках и соревнования по рогам. Участники соревнования пытаются вытянуть как можно более гротескное лицо, надевая большой конский хомут.

В женской категории победила 37-летняя Клэр Листер

Затем их усилия по искажению лица оцениваются комиссией из пяти судей, которые ищут "самую большую трансформацию лица". Считается, что впервые ярмарка состоялась в 1267 году, когда местный лорд устроил ее в знак благодарности местным жителям.

Победительница Клэр Листер, которая выиграла соревнования среди женщин в восьмой раз подряд, сказала: "Я впервые начала играть, когда была юниоркой, я была второй и третьей. "С возрастом ты становишься подростком и становится немного стыдно. Но я участвовала в 2013 году, когда мне было 26, и тогда я впервые выиграла".

Напомним, что в Черногории завершился чемпионат по лини, и судьи выбрали "самого ленивого человека". Победителями стали сразу двое участников. Они провели в постели 50 дней и в целом 1 200 часов. Ни один из них не захотел уступать другому, поэтому было принято решение — поделить приз в размере 1 000 евро на двоих.