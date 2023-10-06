50 дней и 1200 часов в постели: в Черногории выбрали победителя чемпионата по лини (фото)

Правила конкурса позволяли участникам трехразовое питание и посещение туалета каждые 8 часов. Ни один из финалистов не хотел уступать победу, поэтому организаторы поделили призовые деньги на двоих.

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В Черногории завершился чемпионат по лини, и судьи выбрали "самого ленивого человека". Победителями стали сразу двое участников. Об этом пишет Slovenia Posts.

В этом году в конкурсе участвовал 21 участник из Черногории, Сербии, России и Украины, а победителем и рекордсменом стали 23-летние черногорцы Лидия Маркович и Филипп Кнежевич. Они провели в постели 50 дней и в общей сложности 1200 часов. Ни один из них не захотел уступать другому, поэтому было принято решение — поделить приз в размере 1000 евро на двоих.

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Чемпионат проводится в этноселе Брезна уже 11 лет. Сначала тем, кто соревновался, запрещалось вставать. В первый год соревнований победитель продержался 36 часов и при этом ни разу не отлучился в туалет. Через год был поставлен новый рекорд — 52 часа. В 2021 году организаторы смягчили правила и разрешили участникам ходить в туалет раз в восемь часов. Тогда победила 37-летняя Дубравка Аксич, которая пролежала 117 часов, то есть почти пять суток.

Чемпионат стартовал 18 августа. Правила конкурса позволяли участникам трехразовое питание и посещение туалета каждые 8 часов. После нынешнего марафона организаторы уже объявили, что в следующем году ужесточат правила.

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