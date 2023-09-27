"Провела здесь 800 часов": участники чемпионата по лени лежат уже пятую неделю (видео)

Подобное состязание проводится не первый раз. Его история зародилась еще 12 лет назад. Мероприятие проводят, чтобы посмеяться над стереотипами о вялости страны. Из 21 участника конкурса осталось четверо человек.

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В Черногории участники необычного состязания пятую неделю лежат в кроватях и ничего не делают ради денежного приза – 900 фунтов стерлингов. Об этом пишет The Sun.

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"Продолжаются 20-й день": в Черногории проходят соревнования по лени (видео)

Подобное состязание проводят не первый раз: его история зародилась еще 12 лет назад. Мероприятие проводят, чтобы посмеяться над стереотипами о вялости страны.

Участники ложатся на матрасы и практически ничего не делают, чтобы забрать домой денежный приз и претендовать на звание самого неактивного жителя Черногории.

"Конкурс — это шутка над стереотипом о том, что черногорцы ленивы, и мы хотели организовать что-то такое, чего нет ни у кого", — говорит Радоня Благоевич, организатор мероприятия.

Люди проводят время в похожем на сарай здании с задернутыми шторами Фото: Instagram

В этом году конкурс стартовал 21 августа и продолжается до сих пор. Из 21 участника конкурса осталось четверо человек, которые отложили на время свои обязательства перед семьей, работой и учебой. Они проводят время в похожем на сарай здании с задернутыми шторами. На жестком деревянном полу разложены матрасы, а само помещение захламлено кучами разбросанной одежды, еды и одеял. Участники "убивают" время, глядя в телефон или пытаясь заснуть.

"Я пролежала здесь 800 часов. Я встану, когда мне станет скучно, а когда это случится, я не знаю", — говорит 23-летняя косметолог Лидия Маркович.

Издание отмечает, что стояние или сидение влечет за собой немедленную дисквалификацию, однако участникам разрешается пользоваться мобильными телефонами, читать книги и даже принимать посетителей. Однако в этом году правила соревнований несколько изменились: участникам разрешено делать 15-минутный перерыв каждые восемь часов.

Большинство участников конкурса — жители Черногории, но на конкурс приехали также украинцы, русские и сербы. Йован Крнканин, 33-летний менеджер по маркетингу футбольного клуба в сербском городе Крушевац, участвует в конкурсе уже во второй раз. Вначале единственным стимулом для него был денежный приз, но со временем его желание победить возросло.

"Теперь я здесь для себя, для того, чтобы доказать себе свои возможности, преодолеть ситуацию и дойти до конца. Я надеюсь, что смогу перенести этот опыт и терпение в реальную жизнь", — сказал он.

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