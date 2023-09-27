"Провела тут 800 годин": учасники чемпіонату з ліні лежать уже п'ятий тиждень (відео)

Подібне змагання проводиться не вперше. Його історія зародилася ще 12 років тому. Захід проводять, щоб посміятися над стереотипами про млявість країни. З 21 учасника конкурсу залишилося четверо осіб.

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У Чорногорії учасники незвичайного змагання п'ятий тиждень лежать у ліжках і нічого не роблять заради грошового призу — 900 фунтів стерлінгів. Про це пише The Sun.

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"Тривають 20-й день": у Чорногорії відбуваються змагання з ліні (відео)

Подібне змагання проводять не вперше: його історія зародилася ще 12 років тому. Захід проводять, щоб посміятися над стереотипами про млявість країни.

Учасники лягають на матраци й практично нічого не роблять, щоб забрати додому грошовий приз і претендувати на звання найбільш неактивного жителя Чорногорії.

"Конкурс — це жарт над стереотипом про те, що чорногорці ледачі, і ми хотіли організувати щось таке, чого немає ні в кого", — каже Радоня Благоєвич, організатор заходу.

Люди проводять час у схожій на сарай будівлі з задернутими шторами Фото: Instagram

Цього року конкурс стартував 21 серпня і триває досі. Із 21 учасника конкурсу залишилося четверо осіб, які відклали на час свої зобов'язання перед сім'єю, роботою та навчанням. Вони проводять час у схожій на сарай будівлі зі зсунутими шторами. На жорсткій дерев'яній підлозі розкладені матраци, а саме приміщення захаращене купами розкиданого одягу, їжі та ковдр. Учасники "вбивають" час, дивлячись у телефон або намагаючись заснути.

"Я пролежала тут 800 годин. Я встану, коли мені стане нудно, а коли це станеться, я не знаю", — каже 23-річна косметологиня Лідія Маркович.

Видання зазначає, що стояння або сидіння тягне за собою негайну дискваліфікацію, проте учасникам дозволяється користуватися мобільними телефонами, читати книжки й навіть приймати відвідувачів. Однак цього року правила змагань дещо змінилися: учасникам дозволено робити 15-хвилинну перерву кожні вісім годин.

Більшість учасників конкурсу — жителі Чорногорії, але на конкурс приїхали також українці, росіяни та серби. Йован Крнканін, 33-річний менеджер з маркетингу футбольного клубу в сербському місті Крушевац, бере участь у конкурсі вже вдруге. Спочатку єдиним стимулом для нього був грошовий приз, але з часом його бажання перемогти зросло.

"Тепер я тут для себе, для того, щоб довести собі свої можливості, подолати ситуацію і дійти до кінця. Я сподіваюся, що зможу перенести цей досвід і терпіння в реальне життя", — сказав він.

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