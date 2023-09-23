Найсмачніша випивка на районі: у Британії обрали найкращий паб для собак

Собакам можна замовити пиво, вино чи джин. У керівництві пабу кажуть, що вони хотіли бути інклюзивними для всіх, у тому числі для собак.

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У британському Гарстангу є паб, який незвичний тим, що його створили для собак. Про це повідомляє Daily Star.

Паб The Bellflower створено для задоволення потреб чотирилапих друзів. Він спеціально створений для собак і повністю пристосований для цього. Вже другий раз його визнають "Найкращим пабом для собак". Нагорода вручається в межах премії Great British Pub Awards.

Окреме меню для собак Фото: SWNS

У пабі є цілих два меню для собак, одне з яких "A La Barke". Воно пропонує поласувати сосиски, креветки та бургери в порціях від чайної чашки до "великого дога". Зокрема, в меню можна знайти пиво, вино та джин, яке можна замовити для собак. Існує ще одна версія недільного меню. Проте є і "звичайні" ласощі для собак — курячі лапки, свинячі стейки, кістки.

Паб хотів бути інклюзивним навіть для собак Фото: SWNS

"Ми перемогли! Bellflower офіційно визнано найкращим пабом для собак у Великобританії 2023 року! Ми багато робимо для того, зоб собаки відчували себе в пабі, як удома" — сказала менеджерка пабу Гізер Портер-Брендвуд.

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Вона також додала, що вони багато працювали над тим, щоб бути інклюзивними для всіх, в тому числі для собак. Собаки стали своєрідною терапією для працівників пабу. Також Гізер каже, що до них у паб зʼїжджаються зі всієї країни.

Нагадаємо, 18 вересня ЗМІ писали, що собака повернувся додому до господарів через 12 років після зникнення.

31 серпня стало відомо, що актор Рассел Кроу хоче купити один із найстаріших пабів Сіднея, який існує з 1879 року.