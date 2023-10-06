"Хочу дождаться, пока он умрет": девушка решила отомстить отцу на его похоронах

Девушка осуждает собственного отца за его любовные приключения, поэтому спланировала яркую месть для него. Она решила посетить церемонию прощания и удивить своим появлением присутствующих родственников.

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20-летняя девушка придумала, как отомстит отцу за его отношение к незапланированному ребенку. Деталями она поделилась на онлайн-форуме Reddit.

Автор публикации рассказала, что имеет четырех братьев и сестер по отцу. 77-летний мужчина был женат на женщине с именем Мария, с которой завел троих детей. Впоследствии, хотя он продолжал любить жену, пара разошлась.

Некоторое время мужчина встречался с женщиной с именем Анна, которая родила ему сына Лео. Отношения длились недолго, но в 6 лет мальчика познакомили с другими детьми отца.

"Моя мать познакомилась с моим отцом через некоторое время, они встречались, и она влюбилась в него по уши. Он разошелся с ней, заявив, что все еще любит Марию, и сказал, что хочет попробовать с ней еще раз. Через несколько недель он позвонил моей маме и сказал, что скучает по ней и хочет ее увидеть. Я была результатом", — рассказала автор поста.

Однако мужчина не поверил в то, что ребенок его, и потребовал ДНК-тест. Несмотря на положительный результат чувства к дочери у него не проснулись. Отец не пытался увидеть девочку, отказывался дать ей свою фамилию и врал на суде.

"Я никогда не скучала по папе, у меня есть замечательная мать, которая всегда дарила мне любовь и привязанность. Я спрашивала о нем, и моя мама всегда была очень честной, говоря, что связывалась с ним и просила встретиться со мной, но он отказался", — поделилась девушка.

Она отметила, что "немного грустила" из-за отсутствия общения с отцом, но настоящую боль чувствовала из-за того, что даже не знала своих братьев и сестер. Оказалось, что отец не рассказывал о ней другим детям, потому что так решила его жена Мария.

Когда девушке исполнилось 18 лет, ее мать нашла в соцсетях аккаунты братьев и сестер. Она предложила написать им и познакомиться.

"Я, честно говоря, больше не хочу отношений со своими братьями и сестрами, поэтому решила этого не делать. Я объяснила маме, что хочу дождаться, пока он умрет, и появиться на его похоронах. Желательно в черном платье, на каблуках, в огромных темных очках и в шляпе", — объяснила автор публикации.

Она хочет, чтобы люди, которые "восхищаются" ее отцом, узнали правду.

"Даже если он не запишет меня в завещании, как одну из своих детей, по закону я все равно должна явиться на слушание", — отметила девушка.

Автор поста призналась, что ей "вроде бы плохо" из-за желания испортить день, когда ее отца будут оплакивать. Однако она не знает, когда еще все родственники соберутся в одном месте. Девушка объяснила, что не хотела бы, чтобы ее появлением манипулировали через слухи.

Напомним, состоятельный мужчина решил лишить наследства пасынка, которого воспитывал с 10 лет. Он решил оставить состояние только биологическим детям, из-за чего столкнулся с осуждением семьи и незнакомцев в сети.

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