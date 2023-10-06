"Хочу дочекатися, поки він помре": дівчина вирішила помститися батьку на його похороні

Дівчина засуджує власного батька за його любовні пригоди, тож спланувала яскраву помсту для нього. Вона вирішила завітати на церемонію прощання та здивувати своєю появою присутніх родичів.

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20-річна дівчина вигадала, як помститься батьку за його ставлення до незапланованої дитини. Деталями вона поділилась на онлайн-форумі Reddit.

Авторка публікації розповіла, що має чотирьох братів та сестер по батьку. 77-річний чоловік був одружений на жінці з іменем Марія, з якою завів трьох дітей. Згодом, хоча він продовжував кохати дружину, пара розійшлася.

Певний час чоловік зустрічався з жінкою з іменем Анна, яка народила йому сина Лео. Стосунки тривали недовго, але у 6 років хлопчика познайомили з іншими дітьми батька.

"Моя мати познайомилася з моїм батьком через деякий час, вони зустрічалися, і вона закохалася в нього по вуха. Він розійшовся з нею, заявивши, що все ще любить Марію, і сказав, що хоче спробувати з нею ще раз. Через кілька тижнів він подзвонив моїй мамі й сказав, що сумує за нею і хоче її побачити. Я була результатом", — розповіла авторка поста.

Проте чоловік не повірив у те, що дитина його, та почав вимагати ДНК-тест. Попри позитивний результат почуття у доньки в нього не прокинулись. Батько не намагався побачити дівчинку, відмовлявся дати їй своє прізвище та брехав на суді.

"Я ніколи не сумувала за татом, у мене є чудова мати, яка завжди дарувала мені любов і прихильність. Я запитувала про нього, і моя мама завжди була дуже чесною, кажучи, що зв’язувалася з ним і просила зустрітися зі мною, але він відмовився", — поділилась дівчина.

Вона зазначила, що "трохи сумувала" через відсутність спілкування з батьком, але справжній біль відчувала через те, що навіть не знала своїх братів та сестер. Виявилось, що батько не розповідав про неї іншим дітям, тому що так вирішила його дружина Марія.

Коли дівчині виповнилося 18 років, її мати знайшла у соцмережах акаунти братів та сестер. Вона запропонувала написати їм та познайомитись.

"Я, чесно кажучи, більше не прагну взаємин зі своїми братами та сестрами, тому вирішила цього не робити. Я пояснила мамі, що хочу дочекатися, поки він помре, і з’явитися на його похоронах. Бажано в чорній сукні, на підборах, у величезних темних окулярах та у капелюсі", — пояснила авторка публікації.

Вона хоче, щоб люди, які "захоплюються" її батьком, дізналися правду.

"Навіть якщо він не запише мене в заповіті, як одну зі своїх дітей, за законом я все одно маю з’явитися на слухання", — зазначила дівчина.

Авторка поста зізналася, що їй "начебто погано" через бажання зіпсувати день, коли її батька будуть оплакувати. Однак вона не знає, коли ще усі родичі зберуться в одному місці. Дівчина пояснила, що не хотіла б, щоб її появою маніпулювали через чутки.

Нагадаємо, заможний чоловік вирішив позбавити спадщини пасинка, якого виховував з 10 років. Він вирішив залишити статки лише біологічним дітям, через що стикнувся з засудження родини та незнайомців у мережі.

40-річна жінка лише завдяки ДНК-тесту дізналася, що її чоловік впродовж 22 років мав таємний роман з її мамою. Брати-близнюки жінки виявилися дітьми її коханого.