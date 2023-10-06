50 днів і 1200 годин у ліжку: у Чорногорії обрали переможця чемпіонату з ліні (фото)

Правила конкурсу дозволяли учасникам триразове харчування та відвідування туалету кожні 8 годин. Жодень з фіналістів не хотів поступатися перемогою, тож організатори поділили призові гроші на двох.

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В Чорногорії завершився чемпіонат з ліні, і судді обрали "найледачішу людину". Переможцями стали одразу двоє учасників. Про це пише Slovenia Posts.

Цього року в конкурсі брав участь 21 учасник з Чорногорії, Сербії, Росії та України, а переможцем і рекордсменом стали 23-річні чорногорці Лідія Маркович і Філіп Кнежевич. Вони провели у ліжку 50 днів і загалом 1200 годин. Жоден з них не схотів уступати іншому, тож було ухвалене рішення — поділити приз у розмірі 1000 євро на двох.

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Чемпіонат проводиться у етноселі Брезна вже 11 років. Спочатку тим, хто змагався, заборонялося вставати. В перший рік змагань переможець протримався 36 годин і при цьому жодного разу не відлучився до туалету. За рік було поставлено новий рекорд — 52 години. У 2021 році організатори пом'якшили правила та дозволили учасникам ходити до туалету раз на вісім годин. Тоді перемогла 37-річна Дубравка Аксич, яка пролежала 117 годин, тобто майже п'ять діб.

Чемпіонат стартував 18 серпня. Правила конкурсу дозволяли учасникам триразове харчування та відвідування туалету кожні 8 годин. Після цьогорічного марафону організатори вже оголосили, що наступного року посилять правила.

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