"Историческое событие": Рада приняла один из ключевых законов судебной реформы

Новый закон предусматривает создание Этического совета, который будет проверять на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Депутаты Верховной Рады в среду, 14 июля, 259 голосами поддержали принятие закона №5068, который предусматривает реформу процедуры отбора членов Высшего совета правосудия и создание нового института — автономного подразделения дисциплинарных инспекторов, которое будет рассматривать жалобы на судей.

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Если закон вступит в силу, будет создан Этический совет, который будет состоять из трех представителей Совета судей Украины и трех международных экспертов. Их предложат международные организации.

Новый орган проведет разовую проверку членов Высшего совета правосудия на добропорядочность и будет проверять всех кандидатов в должности членов совета. В случае признания действующего члена совета недобропорядочным, его отстранят от выполнения обязанностей, а дальнейшие решения по нему будут приниматься субъектом его выдвижения (съездом судей, адвокатов и так далее), на что у него будет три месяца. Если за это время решение по члену совета не будет принято, он будет считаться уволенным.

При этом приоритетный голос при голосовании в Этическом совете будет у международных экспертов. Орган начнет работу, если будут назначены не менее четырех его членов, а решения будут приниматься большинством голосов в том случае, если оно поддержано двумя голосами международных экспертов.

Общественные движения позитивно высказались о принятии закона. Среди них, в частности, Михаил Жернаков — глава правления фундации DEJURE. Он назвал принятие закона "историческим".

"Такого амбициозного проекта со времен Революции Достоинства не было. Большое спасибо всем, кто способствовал и проголосовал", — написал он на странице в Facebook.

Ранее народные депутаты поддержали проект закона №3711-Д о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судьи", согласно которому заседания ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей) будут проходить при решающей роли голоса международных экспертов. Изменения в закон одобрили с учетом 453-й поправки, которая входит в договоренности Украины с ЕС и США. Кроме того, она важна для сотрудничества с Международным валютным фондом.

Ранее в Евросоюзе заявляли, что они видят прогресс Украины в проведении реформ. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, наша страна сумела добиться успеха в этом вопросе, несмотря на дестабилизирующие действия России.