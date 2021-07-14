"Історична подія": Рада ухвалила один із ключових законів судової реформи

Новий закон передбачає створення Етичної ради, яка перевірятиме на добропорядність членів Вищої ради правосуддя.

Депутати Верховної Ради в середу, 14 липня, 259 голосами підтримали ухвалення закону №5068, який передбачає реформу процедури відбору членів Вищої ради правосуддя і створення нового інституту — автономного підрозділу дисциплінарних інспекторів, який розглядатиме скарги на суддів.

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Якщо закон набуде чинності, буде створена Етична рада, яка складатиметься з трьох представників Ради суддів України та трьох міжнародних експертів. Їх запропонують міжнародні організації.

Новий орган проведе разову перевірку членів Вищої ради правосуддя на добропорядність і буде перевіряти всіх кандидатів на посаді членів ради. У разі визнання чинного члена ради недоброчесним, його відсторонять від виконання обовʼязків, а подальші рішення щодо нього будуть ухвалюватися субʼєктом його висунення (зʼїздом суддів, адвокатів і так далі), на що в нього буде три місяці. Якщо за цей час рішення щодо члена ради не буде ухвалене, він буде вважатися звільненим.

При цьому пріоритетний голос під час голосування в Етичній раді буде в міжнародних експертів. Орган почне роботу, якщо будуть призначені не менше чотирьох її членів, а рішення ухвалюватимуться більшістю голосів у тому випадку, якщо воно підтримане двома голосами міжнародних експертів.

Громадські рухи позитивно висловилися про ухвалення закону. Серед них, зокрема, Михайло Жернаков — глава правління фундації DEJURE. Він назвав ухвалення закону "історичним".

"Такого амбітного проекту з часів Революції Гідності не було. Велике спасибі всім, хто сприяв і проголосував", — написав він на сторінці у Facebook.

Раніше народні депутати підтримали проект закону №3711-Д про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів", згідно з яким засідання ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів) будуть проходити при вирішальній ролі голосу міжнародних експертів. Зміни до закону схвалили з урахуванням 453-ї поправки, яка входить в домовленості України з ЄС і США. Крім того, вона важлива для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Раніше в Євросоюзі заявляли, що вони бачать прогрес України у проведенні реформ. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, наша країна зуміла домогтися успіху в цьому питанні, незважаючи на дестабілізаційні дії Росії.