"Интеру" назначили проверку за демонстрацию фильмов Эльдара Рязанова

Телеканал за две недели показал 11 советских фильмов, трансляция которых запрещена в Украине.

Национальный совет ТВ и радиовещания назначил внеплановую невыездную проверку телеканала "Интер". Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

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В период с 28 июня по 11 июля канал показал 11 советских фильмов: "Карнавал", "Пираты ХХ века", "Огарева, 6", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Собачье сердце", "Маленькая Вера", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Гараж" и "Служебный роман".

Отметим, что режиссером двух последних фильмов был Эльдар Рязанов.

"Среди их участников (актеров, режиссеров и тому подобное) есть лица, которые на государственном уровне признаны такими, которые создают угрозу национальной безопасности", – говорится в сообщении Нацсовета.

Трансляция таких фильмов запрещена законодательно.

Проверка будет запланирована на 30 июля – 13 августа. Для ее проведения Нацсовет запросил у телеканала необходимые документы и материалы.

Напомним, в апреле Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам трех проверок сделал предупреждение телеканалу "НАШ" и назначил ему два штрафа за разжигание в эфире "вражды и ненависти".

В мае Нацсовет решил, что телеканалы "НАШ" и NewsOne должны заплатить по 114 тыс. грн, а "112 Украина" – более 100 тыс. грн. "Виновниками" штрафов стали гости эфиров.