"Інтеру" призначили перевірку за демонстрацію фільмів Ельдара Рязанова

Телеканал за два тижні показав 11 радянських фільмів, трансляція яких заборонена в Україні.

Національна рада ТВ і радіомовлення призначила позапланову невиїзну перевірку телеканалу "Інтер". Про це повідомила пресслужба Нацради.

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У період із 28 червня по 11 липня канал показав 11 радянських фільмів: "Карнавал", "Пірати ХХ століття", "Огарьова, 6", "Сім наречених єфрейтора Збруєва", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить", "Собаче серце", "Маленька Віра", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", "Гараж" і "Службовий роман".

Зазначимо, що режисером двох останніх фільмів був Ельдар Рязанов.

"Серед їх учасників (акторів, режисерів тощо) є особи, які на державному рівні визнані такими, які створюють загрозу національній безпеці", — йдеться в повідомленні Нацради.

Трансляція таких фільмів заборонена законодавчо.

Перевірка буде запланована на 30 липня-13 серпня. Для її проведення Нацрада просить у телеканалу необхідні документи і матеріали.

Нагадаємо, в квітні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за результатами трьох перевірок зробила попередження телеканалу "НАШ" і призначила йому два штрафи за розпалювання в ефірі "ворожнечі та ненависті".

У травні Нацрада вирішила, що телеканали "НАШ" і NewsOne повинні заплатити по 114 тис. грн, а "112 Україна" — понад 100 тис. грн. "Винуватцями" штрафів стали гості ефірів.