1 млн грн ущерба: Антикоррупционный суд огласил приговор в деле экс-нардепа Пресмана

Бывший парламентарий получил от государства почти 1 млн грн на проживание в отеле Киева, хотя в столице у него есть собственная квартира.

В пятницу, 16 июля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал народного депутата 7 и 8 созывов Верховной Рады Александра Пресмана виновным по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщается на сайте "Судебная власть".

Отмечается, что сторона обвинения доказала, что Александр Пресман, несмотря на то, что у него есть собственная квартира в Киеве, получал от государства компенсацию за аренду жилья, предусмотренную для народных депутатов.

Судя по декларации Пресмана, владельцем жилплощади в столице он стал в 2015 году.

Обвиненный, не имея на то оснований, подал на имя руководителя аппарата Рады заявления, в которых попросил начислять ему деньги для пользования номером в ГП "Отельный комплекс "Национальный" в течение всего срока его депутатских полномочий. Своими действиями парламентарий нанес государству убытков на сумму более 928 тыс. грн.

ВАКС приговорил Пресмана к трем годам лишения свободы, заменив это наказание на испытательный срок аналогичной длительности, и запретив ему занимать госдолжности в течение года. Также суд обязал экс-нардепа заплатить 17 тыс. грн штрафа и 23 тыс. грн, которые были потрачены на экспертизы по производству.

Примечательно, что имени Пресмана, несмотря на то, что речь о приговоре, на сайте "Судебная власть" не указали.

Напомним, в 2011 году Пресман признался, что у него есть второй паспорт — гражданина США. По его словам, получил второе гражданство он еще в 2001 году.

Ранее мы сообщали, что бывший нардеп от БПП Александр Черненко признался, что также незаконно получал компенсацию за аренду жилья. Он пошел на сделку со следствием и получил испытательный срок.