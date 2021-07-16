1 млн грн збитків: Антикорупційний суд оголосив вирок у справі екснардепа Пресмана

Колишній парламентарій отримав від держави майже 1 млн грн на проживання в готелі Києва, хоча в столиці у нього є власна квартира.

У п'ятницю, 16 липня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав народного депутата 7 і 8 скликань Верховної Ради Олександра Пресмана винним за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем).

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Про це повідомляється на сайті "Судова влада".

Зазначається, що сторона звинувачення довела, що Олександр Пресман, незважаючи на те, що у нього є власна квартира в Києві, отримував від держави компенсацію за оренду житла, передбачену для народних депутатів.

Судячи з декларації Пресмана, власником житлоплощі в столиці він став у 2015 році.

Звинувачений, не маючи на те підстав, подав на ім'я керівника апарату Ради заяви, в яких попросив нараховувати йому гроші для користування номером в ДП "Готельний комплекс "Національний" протягом всього терміну його депутатських повноважень. Своїми діями парламентарій завдав державі збитків на суму понад 928 тис. грн.

ВАКС засудив Пресмана до трьох років позбавлення волі, замінивши це покарання на випробувальний термін аналогічної тривалості, і заборонивши йому займати державні посади протягом року. Також суд зобов'язав екснардепа заплатити 17 тис. грн штрафу і 23 тис. грн, які були витрачені на експертизи з виробництва.

Примітно, що ім'я Пресмана, незважаючи на те, що йдеться про вирок, на сайті "Судова влада" не вказали.

Нагадаємо, у 2011 році Пресман зізнався, що у нього є другий паспорт — громадянина США. За його словами, отримав друге громадянство він ще у 2001 році.

Раніше ми повідомляли, що колишній нардеп від БПП Олександр Черненко зізнався, що також незаконно отримував компенсацію за оренду житла. Він пішов на угоду зі слідством і отримав випробувальний термін.