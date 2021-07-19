В Грузии помиловали двух украинцев накануне визита Зеленского, – Саакашвили

Самолет Зеленского вылетел в Грузию только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев Владимира Дьяченко и Юрия Хомича.

Власти Грузии 19 июля в 7 утра помиловали "украинских моряков Дьяченко и Хомича, а также как украинца по происхождению, но грузина по паспорту, Михаила Батурина, бывшего офицера службы государственной охраны Грузии". Об этом написал в Facebook политик Михеил Саакашвили.

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По его словам, этот шаг был сделан под давлением президента Владимира Зеленского, который отменил двусторонний саммит Грузия – Украина и дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза. В нем должна участвовать и президент Молдовы Майя Санду. Саакашвили написал, что она несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать. Если нет, то и она не поедет. "Евросоюз был вынужден вмешаться и оказать давление на грузинские власти", – утверждает Саакашвили.

Он добавил, что по его информации, самолет Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев.

На официальном сайте президента Украины 19 июля в 07:12 появилось сообщение, что Зеленский совершит рабочий визит в Грузию "с целью начала деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств". Лидеры трех стран подпишут декларацию и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"В рамках визита Глава Украинского государства также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, Президентом Республики Молдова Майей Санду и Президентом Европейского совета", – говорится в сообщении.

14 июля МИД Украины "выразил разочарование" временно поверенному Грузии в Украине в связи с решением Батумского городского суда приговорить к четырем годам лишения свободы двух украинских граждан, задержанных на яхте у берегов Грузии в прошлом году.

В этот день суд вынес решение по делу украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Они были приговорены к 4 годам лишения свободы.

"Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины", – заявили в МИДе.

В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты – гражданин Грузии Михаил Батурин. Он ранее работал в охране Михеила Саакашвили.

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Напомним, события последних дней в Грузии, когда тысячи людей в разных городах страны вышли на акции протеста в связи со смертью избитого на ЛГБТ-марше оператора Лексо Лашкарава – это очередная неудачная попытка заговора против государства. Так охарактеризовал митинги и акции протеста, прошедшие после смерти Лашкарава, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он высказал мнение, что активисты, планировавшие 5 июля провести в Тбилиси Марш достоинства, тесно связаны с бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили.