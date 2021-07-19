В Грузії помилували двох українців напередодні візиту Зеленського, — Саакашвілі

Літак Зеленського вилетів до Грузії тільки після того, як надійшло повідомлення про звільнення українців Володимира Дьяченка та Юрія Хомича.

Влада Грузії 19 липня о 7 ранку помилувала "українських моряків Дьяченка та Хомича, а також українця за походженням, але грузина за паспортом, Михайла Батурина, колишнього офіцера служби державної охорони Грузії". Про це написав у Facebook політик Міхеїл Саакашвілі.

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За його словами, цей крок був зроблений під тиском президента Володимира Зеленського, який скасував двосторонній саміт Грузія — Україна і дав зрозуміти, що не братиме участь в іншому саміті під егідою Євросоюзу. У ньому повинна брати участь і президент Молдови Мая Санду. Саакашвілі написав, що вона кілька днів тому дзвонила в Київ і питала, чи будуть українці брати участь. Якщо ні, то і вона не поїде. "Євросоюз був змушений втрутитися і чинити тиск на грузинську владу", — стверджує Саакашвілі.

Він додав, що за його інформацією, літак Зеленського злетів тільки після того, як надійшло повідомлення про звільнення українців.

На офіційному сайті президента України 19 липня о 7:12 зʼявилося повідомлення, що Зеленський здійснить робочий візит до Грузії "з метою початку діяльності формату" асоційованого тріо "України, Грузії і Молдови на рівні глав держав". Лідери трьох країн підпишуть декларацію і проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"У межах візиту Глава Української держави також візьме участь в роботі Батумської міжнародної конференції разом з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, Президентом Республіки Молдова Маєю Санду і Президентом Європейської ради", — йдеться у повідомленні.

14 липня МЗС України "висловив розчарування" тимчасовому повіреному Грузії в Україні через рішення Батумського міського суду засудити до чотирьох років позбавлення волі двох українських громадян, затриманих на яхті біля берегів Грузії минулого року.

Того дня суд виніс рішення у справі українців Юрія Хомича і Володимира Дьяченка, які звинувачуються у незаконному перетині грузинського державного кордону. Вони були засуджені до 4 років позбавлення волі.

"Не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України", — заявили в МЗС.

У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дьяченко та Юрій Хомич. Власник яхти — громадянин Грузії Михайло Батурин. Він раніше працював в охороні Міхеїла Саакашвілі.

[ + – ] Одесити протестують біля консульства Грузії

Нагадаємо, події останніх днів в Грузії, коли тисячі людей в різних містах країни вийшли на акції протесту через смерть побитого на ЛГБТ-марші оператора Лексо Лашкарави — це чергова невдала спроба змови проти держави. Так охарактеризував мітинги й акції протесту, що пройшли після смерті Лашкарави, премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Він висловив думку, що активісти, які планували 5 липня провести в Тбілісі Марш гідності, тісно повʼязані з колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі.