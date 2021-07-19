Зеленский поблагодарил Грузию за помилование двух украинцев

Президент Украины сообщил, что над освобождением Дьяченко и Хомича Киев работал 9 месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о помиловании в Грузии двух яхтсменов из Одессы, которых за незаконное пересечение границы приговорили к четырем годам тюремного заключения.

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Глава государства сообщил в своем микроблоге в Twitter о том, что над освобождением Юрия Хомича и Владимира Дьяченко украинская власть работала с ноября прошлого года.

"Сегодня Грузия освободила их. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", – написал Владимир Зеленский.

[ + – ] Сообщение Владимира Зеленского

Ранее об освобождении Хомича и Дьяченко сообщил политик Михеил Саакашвили, заявивший, что этот шаг был сделан под давлением президента Зеленского.

Напомним, 29 ноября прошлого года пограничники Грузии задержали в территориальных водах этой страны экипаж яхты "Insieme" По данным издания Думская судно двигалось в сторону Турции и не собиралось заходить в порты Грузии.

На яхте на момент задержания находились три человека: капитан Юрий Хомич, Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин.

В издании задержание яхтсменов связали с тем, что Батурин во времена президентства Михеила Саакашвили был сотрудником государственной службы охраны.

В феврале 2021 года замглавы МИД Украины вручал временному поверенному в делах Грузии в Украине ноту в связи с задержанием украинцев, призвав объективно расследовать данное происшествие и освободить граждан Украины.

Однако, 14 июля 2021 года Батумский суд в Грузии приговорил всех троих к четырем годам лишения свободы.

В связи с этим, в МИД Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине, которому было высказано разочарование решением суда, которое украинская сторона считает несправедливым.