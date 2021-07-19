Зеленський подякував Грузії за помилування двох українців

Президент України повідомив, що над звільненням Дьяченка та Хомича Київ працював 9 місяців.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про помилування в Грузії двох яхтсменів з Одеси, яких за незаконний перетин кордону засудили до чотирьох років тюремного увʼязнення.

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Глава держави повідомив у своєму мікроблозі у Twitter про те, що над звільненням Юрія Хомича і Володимира Дьяченка українська влада працювала з листопада минулого року.

"Сьогодні Грузія звільнила їх. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", — написав Володимир Зеленський.

[ + – ] Повідомлення Володимира Зеленського

Раніше про звільнення Хомича і Дьяченка повідомив політик Міхеіл Саакашвілі, який заявив, що цей крок був зроблений під тиском президента Зеленського.

Нагадаємо, 29 листопада минулого року прикордонники Грузії затримали в територіальних водах цієї країни екіпаж яхти "Insieme" За даними видання Думська, судно рухалося в бік Туреччини і не збиралося заходити в порти Грузії.

На яхті на момент затримання перебували три людини: капітан Юрій Хомич, Володимир Дьяченко та громадянин Грузії Михайло Батурин.

У виданні затримання яхтсменів звʼязали з тим, що Батурин за часів президентства Міхеіла Саакашвілі був співробітником державної служби охорони.

У лютому 2021 року заступник міністра закордонних справ України вручав тимчасовому повіреному в справах Грузії в Україні ноту у звʼязку із затриманням українців, закликавши обʼєктивно розслідувати цю подію і звільнити громадян України.

Однак, 14 липня 2021 року Батумський суд у Грузії засудив усіх трьох до чотирьох років позбавлення волі.

У звʼязку з цим, в МЗС України був викликаний тимчасовий повірений Грузії в Україні, якому було висловлено розчарування рішенням суду, яке українська сторона вважає несправедливим.