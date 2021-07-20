Дипломатический скандал: Офис президента Зеленского "признал" оккупированную РФ Абхазию

Один из главарей "республики" поблагодарил украинского президента за "признание", однако не согласился с тем, что на оккупированной территории нарушаются права граждан.

В понедельник, 19 июля, во время визита в Грузию президент Украины Владимир Зеленский посетил административную линию разграничения с временно оккупированной Абхазией. Однако в заголовке пресс-релиза об этом событии на сайте Офиса президента было сказано, что украинский лидер посетил "границу" (на украинской версии сайта — "кордон") Абхазии.

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Об этом рассказывает издание "Буквы".

[ + – ] На сайте Офиса президента "признали" Абхазию Фото: "Буквы"

Пресс-релиз с таким заголовком провисел на сайте Зеленского несколько часов, после чего слова "граница Абхазии" было исправлено на "линия оккупации с Абхазией".

Отметим, на сайте Офиса президента также привели такую цитату Зеленского: "В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан".

Один из руководителей оккупационной администрации Абхазии, Кан Тания, опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором выразил благодарность украинскому лидеру за "фактическое признание Абхазии".

"На сайте президента Украины не пишут про так называемую грузинскими властями "административную линию", а называют вещи своими именами – т.е. граница с Абхазией", — отметил Тания.

Впрочем, подчеркнул он, представители оккупационной администрации Абхазии не согласны с тем, что в самопровозглашенной республике нарушаются права граждан.

"Все делается в рамках двусторонних межгосударственных соглашений", — написал Тания.

[ + – ] Один из главарей оккупированной Абазии поблагодарили Зеленского за "признание"

Справка: Российская Федерация вторглась на территорию Грузии в 2008 году и, после вооруженного противостояния, признала "независимость" Южной Осетии и Абхазии. С 2015 года "независимость" Южной Осетии признали и самопровозглашенные "ДНР" с "ЛНР", тогда как Абхазию признала лишь "ДНР". Оккупация Южной Осетии с Абхазией продолжается и по сегодняшний день.

Отметим, с 9 июля пресс-секретарем Зеленского является Сергей Никифоров, который ранее работал телеведущим на одном из украинских телеканалов.

Примечательно, что предыдущая руководительница пресс-службы президента Украины, Юлия Мендель, также неоднократно оказывалась в центре различных скандалов.