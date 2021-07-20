Дипломатичний скандал: Офіс президента Зеленського "визнав" окуповану РФ Абхазію

Один із ватажків "республіки" подякував українському президентові за "визнання", однак не погодився з тим, що на окупованій території порушуються права громадян.

У понеділок, 19 липня, під час візиту до Грузії президент України Володимир Зеленський відвідав адміністративну лінію розмежування з тимчасово окупованою Абхазією. Однак у заголовку пресрелізу про цю подію на сайті Офісу президента було сказано, що український лідер відвідав "границу" (на українській версії сайту — "кордон") Абхазії.

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Про це розповідає видання "Букви".

[ + – ] На сайті Офісу президента "визнали" Абхазію Фото: "Букви"

Пресреліз із таким заголовком провисів на сайті Зеленського кілька годин, після чого слова "кордони Абхазії" були виправлені на "лінія окупації з Абхазією".

Зазначимо, на сайті Офісу президента також навели таку цитату Зеленського: "В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян".

Один із керівників окупаційної адміністрації Абхазії, Кан Танія, опублікував на своїй сторінці у Facebook допис, в якому висловив подяку українському лідеру за "фактичне визнання Абхазії".

"На сайті президента України не пишуть про так звану грузинською владою "адміністративну лінію", а називають речі своїми іменами — тобто кордон з Абхазією", — зазначив Танія.

Утім, підкреслив він, представники окупаційної адміністрації Абхазії не згодні з тим, що в самопроголошеній республіці порушуються права громадян.

"Все робиться в рамках двосторонніх міждержавних угод", — написав Танія.

[ + – ] Один із ватажків окупованої Абазії подякував Зеленському за "визнання"

Довідка: Російська Федерація вторглася на територію Грузії в 2008 році і, після збройного протистояння, визнала "незалежність" Південної Осетії та Абхазії. З 2015 року "незалежність" Південної Осетії визнали і самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", тоді як Абхазію визнала лише "ДНР". Окупація Південної Осетії з Абхазією триває і по сьогоднішній день.

Зазначимо, з 9 липня прессекретарем Зеленського є Сергій Никифоров, який раніше працював телеведучим на одному з українських телеканалів.

Варто зазначити, що попередня керівниця пресслужби президента України, Юлія Мендель, також неодноразово опинялася в центрі різних скандалів.