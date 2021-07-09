Ведучий "Україна 24" Сергій Никифоров став новим прессекретарем Зеленського — документ

Окремим документом президент звільнив із посади Юлію Мендель.

Ведучий телеканалу "Україна 24" Сергій Никифоров офіційно став прессекретарем президента України Володимира Зеленського. Відповідний указ за підписом глави держави опублікований на сайті Офісу президента.

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[ + – ] Никифоров став новим главою пресслужби Зеленського Фото: скриншот

Окремим указом Зеленський звільнив із посади керівницю своєї пресслужби Юлію Мендель, яка обіймала її з червня 2019 року.

[ + – ] Мендель офіційно звільнили з посади прессекретаря Зеленського Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 8 липня, ЗМІ з посиланням на свої джерела в оточенні Зеленського повідомляли, що Мендель знаходиться у відпустці та "відпочиває від хейту", а в подальшому обійме посаду позаштатної радниці глави ОП і працюватиме на волонтерських засадах.

У пʼятницю, 9 липня, і Мендель підтвердила інформацію про те, що вона працюватиме радницею керівника адміністрації Зеленського. Найімовірніше, вона буде відповідати за комунікацію з іноземними ЗМІ.

Зазначимо, про звільнення Мендель стало відомо наприкінці квітня цього року. За неповні два роки своєї роботи на посаді Мендель стала фігуранткою низки скандалів. Фокус розповідав, чим запамʼяталася Мендель і про топ-5 скандалів за участю вже колишньої прессекретарки Зеленського.