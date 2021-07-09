Ведущий "Украина 24" Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского - документ

Отдельным документом президент уволил с должности Юлию Мендель.

Ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров официально стал пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ с подписью главы государства опубликован на сайте Офиса президента.

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[ + – ] Никифоров стал новым главой пресс-службы Зеленского Фото: скриншот

Отдельным указом Зеленский уволил с должности руководителя своей пресс-службы Юлию Мендель, занимавшую ее с июня 2019 года.

[ + – ] Мендель официально уволили с должности пресс-секретаря Зеленского Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 8 июля, СМИ со ссылкой на свои источники в окружении Зеленского сообщали, что Мендель находится в отпуске и "отдыхает от хейта", а в дальнейшем займет должность внештатного советника главы ОП и будет работать на волонтерских началах.

В пятницу, 9 июля, и сама Мендель подтвердила информацию о том, что она будет работать советником руководителя администрации Зеленского. Вероятнее всего, она будет отвечать за коммуникацию с иностранными СМИ.

Отметим, об увольнении Мендель стало известно в конце апреля этого года. За неполные два года своей работы на посту Мендель стала фигуранткой ряда скандалов. Фокус рассказывал, чем запомнилась Мендель и о топ-5 скандалах с участием уже бывшего пресс-секретаря Зеленского.