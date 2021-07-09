Нового пресс-секретаря Зеленского назначат до конца недели, - Мендель (видео)

В ОП утверждают, что указы об увольнении Мендель и назначении нового руководителя пресс-службы президента будут подписаны уже сегодня.

Юлия Мендель рассказала, что указ о ее увольнении с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского может быть подписан до конца этой недели. Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".

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"До конца недели должен быть указ о моем увольнении и указ о назначении советником Офиса президента. Ожидаю сегодня, но если это будет в субботу-воскресенье, то…", — отметила Мендель.

По ее словам, должность руководителя пресс-службы Зеленского займет коллега ведущий "Украины 24".

Ранее сообщалось, что новым спикером президента Украины станет Сергей Никифоров, который работал на этом же телеканале.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" заявил, что назначение нового пресс-секретаря Зеленского состоится уже сегодня, 9 июля. По его словам, Никифоров уже "прошел спецпроверку и прочие формальные юридические процедуры" и "приступает к работе".

В комментарии же изданию "Радио Свобода" Подоляк рассказал, что Мендель, вероятно, станет внештатной советницей главы ОП по коммуникации с иностранными СМИ.

Напомним, в четверг, 8 июля, СМИ со ссылкой на свои источники в окружении Зеленского сообщали, что Мендель находится в отпуске и "отдыхает от хейта", а в дальнейшем займет должность внештатного советника главы ОП и будет работать на волонтерских началах.

Отметим, Мендель была пресс-секретарем Зеленского с 3 июня 2019 года. О ее увольнении стало известно в конце апреля этого года. За неполные два года своей работы на посту Мендель стала фигуранткой ряда скандалов. Фокус рассказывал, чем запомнилась Мендель и о топ-5 скандалах пресс-секретаря Зеленского.