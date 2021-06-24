Подоляк подтвердил, что новым спикером Зеленского будет ведущий "Украина 24"

Кроме этого телеканала, Сергей Никифоров работал журналистом на телеканалах "24", "К1", а также в украинской службе Euronews.

Новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского действительно станет журналист Сергей Никифоров.

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Информацию об этом, появившуюся ранее в средствах массовой информации, подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает в четверг, 24 июня Радио Свобода.

"Пресс-секретарь – Сергей Никифоров. На данный момент – некоторые юридические формальности, Сергей Никифоров будет представлен (в качестве спикера Зеленского. – Ред.) несколько позже," – сообщил Подоляк.

Что известно о Сергее Никифорове

Напомним, на телеканале "24 Украина" Сергей Никифоров является телеведущим. Журналист Никифоров известен также тем, что ему 34 года. Он окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко в 2008 году.

Работал корреспондентом телеканалов "Перший національний", "24", "К1", а также в украинской службе Euronews.

С 2019 года Никифоров работает в холдинге "Медиа Группа Украина". Был корреспондентом программы "Сегодня", позже Сергей Никифоров – ведущий выпуска новостей на телеканале "Украина 24", с октября прошлого года работал на проекте "Утро чемпионов".

По его словам, он следит за новостями "почти всегда, когда не спит", а также "не ведется на каждый громкий заголовок или ссылки из соцсетей".

Отношение Никифорова к власти

Перед президентскими выборами 2019 года, на которых победил Зеленский, Никифоров утверждал, что "не все зависит от власти".

"Не президент заставляет парковаться на тротуарах и газонах. Я хотел бы, чтобы за следующие пять лет украинцы научились уважать людей вокруг и поняли, что те, кто рядом, – не враги. Начнем уважать друг друга – сможем требовать того же от политиков", – говорил он.

Конкурс на должность спикера президента

Касаемо участия в конкурсе на должность спикера Владимира Зеленского, Никифоров утверждал, что инициатива участвовать в конкурсе на должность пресс-секретаря исходила не от него, предложение поступило из Офиса президента.

Напомним, на новом посту Никифоров заменит Юлию Мендель, которую была уволена с должности в апреле 2021 года.

Фокус рассказывал о самых громких скандалах с участием Юлии Мендель и узнавал, как на новость о ее уходе из пресс-службы президента отреагировали пользователи соцсетей.