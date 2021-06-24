Подоляк підтвердив, що новим спікером Зеленського буде ведучий "Україна 24"

Крім цього телеканалу, Сергій Никифоров працював журналістом на телеканалах "24", "К1", а також в українській службі Euronews.

Новим прессекретарем президента Володимира Зеленського дійсно стане журналіст Сергій Никифоров.

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Інформацію про це, що зʼявилася раніше в засобах масової інформації, підтвердив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє в четвер, 24 червня Радіо Свобода.

"Прессекретар — Сергій Никифоров. Наразі — деякі юридичні формальності, Сергій Никифоров буде представлений (як спікер Зеленського. — Ред.) дещо пізніше," — повідомив Подоляк.

Що відомо про Сергія Никифорова

Нагадаємо, на телеканалі "24 Україна" Сергій Никифоров є телеведучим. Журналіст Никифоров відомий також тим, що йому 34 роки. Він закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка в 2008 році.

Працював кореспондентом телеканалів "Перший національний", "24", "К1", а також в українській службі Euronews.

З 2019 року Никифоров працює в холдингу "Медіа Група Україна". Був кореспондентом програми "Сьогодні", пізніше Сергій Никифоров — ведучий випуску новин на телеканалі "Україна 24", із жовтня минулого року працював на проекті "Ранок чемпіонів".

За його словами, він стежить за новинами "майже завжди, коли не спиться", а також "не ведеться на кожен гучний заголовок або посилання із соцмереж".

Ставлення Никифорова до влади

Перед президентськими виборами 2019 року, на яких переміг Зеленський, Никифоров стверджував, що "не все залежить від влади".

"Не президент змушує паркуватися на тротуарах і газонах. Я хотів би, щоб за наступні пʼять років українці навчилися поважати людей навколо і зрозуміли, що ті, хто поруч, — не вороги. Почнемо поважати одне одного — зможемо вимагати того ж від політиків", — говорив він.

Конкурс на посаду спікера президента

Що стосується участі в конкурсі на посаду спікера Володимира Зеленського, Никифоров стверджував, що ініціатива брати участь в конкурсі на посаду прессекретаря виходила не від нього, пропозиція надійшла з Офісу президента.

Нагадаємо, на новій посаді Никифоров замінить Юлію Мендель, яка була звільнена з посади у квітні 2021 року.

Фокус розповідав про найгучніші скандали за участю Юлії Мендель і дізнавався, як на новину про її відхід із пресслужби президента відреагували користувачі соцмереж.