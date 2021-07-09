Нового прессекретаря Зеленського призначать до кінця тижня, — Мендель (відео)

В ОП стверджують, що укази про звільнення Мендель і призначення нового керівника пресслужби президента будуть підписані вже сьогодні.

Юлія Мендель розповіла, що указ про її звільнення з посади прессекретаря президента України Володимира Зеленського може бути підписаний до кінця цього тижня. Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"До кінця тижня має бути указ про моє звільнення та указ про призначення радником Офісу президента. Очікую сьогодні, але якщо це буде в суботу-неділю, то…", — зазначила Мендель.

За її словами, посаду керівника пресслужби Зеленського обійме колега ведучий "України 24".

Раніше повідомлялося, що новим спікером президента України стане Сергій Никифоров, який працював на цьому ж телеканалі.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Країні" заявив, що призначення нового прессекретаря Зеленського відбудеться вже сьогодні, 9 липня. За його словами, Никифоров вже "пройшов спецперевірку та інші формальні юридичні процедури" і "береться до роботи".

У коментарі ж виданню "Радіо Свобода" Подоляк розповів, що Мендель, ймовірно, стане позаштатною радницею голови ОП із комунікації з іноземними ЗМІ.

Нагадаємо, у четвер, 8 липня, ЗМІ з посиланням на свої джерела в оточенні Зеленського повідомляли, що Мендель знаходиться у відпустці та "відпочиває від хейту", а в подальшому обійме посаду позаштатного радника глави ОП і працюватиме на волонтерських засадах.

Зазначимо, Мендель була прессекретарем Зеленського з 3 червня 2019 року. Про її звільнення стало відомо наприкінці квітня цього року. За неповні два роки своєї роботи на посаді Мендель стала фігуранткою низки скандалів. Фокус розповідав, чим запамʼяталася Мендель і про топ-5 скандалів прессекретаря Зеленського.