Мендель після звільнення безкоштовно працюватиме на Єрмака, — ЗМІ

Колишня прессекретарка Зеленського знаходиться у відпустці, в якій відпочиває "від хейту". Коли вона з неї вийде — неясно.

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель зараз знаходиться у відпустці, а у майбутньому обійме посаду позаштатного радника глави Офісу президента (ОП) із звʼязків з іноземними засобами масової інформації. Про це в четвер, 8 липня, повідомляє видання "Бабель" з посиланням на власні джерела в ОП.

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За словами співрозмовника журналістів, зараз Мендель "відпочиває від хейту". Крім цього, вона приділяє час своїй книзі, яка отримає назву "Кожен з нас — Президент". У книзі піде мова про "самоідентифікацію українців як націю", вона вийде друком 11 липня й коштуватиме 190 гривень. Видавцем виступить "Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля".

Коли відпустка Мендель завершиться, вона знову відправиться працювати в Офіс президента, але вже на волонтерських засадах в якості радника, стверджує джерело видання. При цьому невідомо, коли саме Мендель повернеться з відпустки.

Коли джерело говорив про "хейт", він, імовірно, мав на увазі історію з виступом в програмі "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дім", де колишня прессекретарка глави держави стверджувала, що в нашій країні є "українська російська мова". Це висловлювання обурило деяких українців, при цьому в самому ОП його назвали "особистою точкою зору" Мендель.

Раніше стало відомо, що Юлія Мендель після звільнення вирішила написати мемуари. Сама колишня спікерка президента розповіла, що назвою книги став "дуже відомий афоризм у сучасній політиці".

Нагадаємо, Мендель була прессекретаркою Зеленського з 3 червня 2019 року. Про її звільнення стало відомо в кінці квітня цього року.

За неповні два роки своєї роботи на посаді Мендель стала фігуранткою низки скандалів. Фокус писав, чим запамʼяталася Мендель і топ-5 скандалів прессекретарки Зеленського.