Мендель после увольнения будет бесплатно работать на Ермака, — СМИ

Бывшая пресс-секретарь Зеленского находится в отпуске, в котором отдыхает "от хейта". Когда она из него выйдет — неясно.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сейчас находится в отпуске, а в дальнейшем займет должность внештатного советника главы Офиса президента (ОП) по связям с иностранными средствами массовой информации. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники в ОП.

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По словам собеседника журналистов, сейчас Мендель "отдыхает от хейта". Помимо этого, она уделяет время своей книге, которая получит название "Каждый из нас — Президент". В книге пойдет речь о "самоидентификации украинцев как нации", она выйдет в печать 11 июля и будет стоить 190 гривен. Издателем выступит "Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга".

Когда отпуск Мендель завершится, она вновь отправится работать в Офис президента, но уже на волонтерских началах в качестве советника, утверждает источник издания. При этом неизвестно, когда именно Мендель вернется из отпуска.

Когда источник говорил о "хейте", он, вероятно, имел в виду историю с выступлением в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", где бывшая пресс-секретарь главы государства утверждала, что в нашей стране есть "украинский русский язык". Это высказывание возмутило некоторых украинцев, при этом в самом ОП его назвали "личной точкой зрения" Мендель.

Ранее стало известно, что Юлия Мендель после увольнения решила написать мемуары. Сама бывшая спикер президента рассказала, что названием книги стал "очень известный афоризм в современной политике".

Напомним, Мендель была пресс-секретарем Зеленского с 3 июня 2019 года. О ее увольнении стало известно в конце апреля этого года.

За неполные два года своей работы на посту Мендель стала фигуранткой ряда скандалов. Фокус писал, чем запомнилась Мендель и топ-5 скандалах пресс-секретаря Зеленского.