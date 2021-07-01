"Инсайты за два года работы": Мендель после увольнения решила написать мемуары

Сама бывшая спикер президента рассказала, что названием книги стал "очень известный афоризм в современной политике".

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского 34-летняя Юлия Мендель написала книгу.

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"Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторые инсайды принятых решений, а также главное – о самоидентификации украинцев как нации", – сказала она "Суспильному".

Ожидать книгу в продаже можно в июле. Какое именно издание и каким тиражом ее опубликует, Мендель не сказала. Она подчеркнула только, что книга выйдет не за счет автора.

В Facebook сама Мендель написала, что название книги совпадает с "очень известным афоризмом в современной политике".

Напомним, Мендель была пресс-секретарем Зеленского с 3 июня 2019 года. Об ее увольнении стало известно в конце апреля этого года.

По сообщениям СМИ, в настоящее время она работает советником по внешнеполитическим вопросам, курирует в Офисе президента коммуникацию с зарубежными СМИ.

За неполные два года своей работы на посту Мендель стала фигуранткой ряда скандалов. Фокус писал, чем запомнилась Мендель и топ-5 скандалах пресс-секретаря Зеленского