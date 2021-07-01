"Інсайт за два роки роботи": Мендель після звільнення вирішила написати мемуари

Колишня спікерка президента розповіла, що назвою книги став "дуже відомий афоризм у сучасній політиці".

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського 34-річна Юлія Мендель написала книгу.

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"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайти ухвалених рішень, а також головне — про самоідентифікацію українців як нації", — сказала вона "Суспільному".

Очікувати книгу в продажу можна в липні. Яке саме видання і яким тиражем її опублікує, Мендель не сказала. Вона підкреслила тільки, що книга вийде не за рахунок авторки.

У Facebook Мендель написала, що назва книги збігається з "дуже відомим афоризмом у сучасній політиці".

Нагадаємо, Мендель була прессекретаркою Зеленського з 3 червня 2019 року. Про її звільнення стало відомо наприкінці квітня цього року.

За повідомленнями ЗМІ, наразі вона працює радницею із зовнішньополітичних питань, курирує в Офісі президента комунікацію із зарубіжними ЗМІ.

За неповні два роки своєї роботи на посаді Мендель стала фігуранткою низки скандалів. Фокус писав, чим запамʼяталася Мендель і про топ-5 скандалів прессекретарки Зеленського.