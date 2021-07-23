Зеленский ввел санкции против "представительств ДНР" во Франции

Организации занимаются пропагандой "позитивного имиджа ДНР", санкции против них будут действовать три года

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против так называемой "Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции". Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Офиса президента.

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Вышеупомянутая организация представлена в муниципалитетах Куду и Лансон-Прованс. Что касается персональных санкций, то под них попали основатель данного "представительства" Фаяр Жераль-Юбе и сотрудник так называемого "Международного пресс-центра Doni" Неан Кристель.

"Представительство" ставит перед собой такие задачи: продвижение имиджа так называемой "ДНР" во Франции, создание гражданских, экономических, культурных и университетских связей между Донбассом и Францией, не забывая при этом об информировании французских граждан и СМИ о "реальной ситуации на местах". Также деятельность организации предусматривает проведение "семинаров, выставок и различных мероприятий".

[ + – ] Санкции против "представительства" т. н. "ДНР" во Франции [ + – ] Санкции против "представительства" т. н. "ДНР" во Франции [ + – ] Санкции против "представительства" т. н. "ДНР" во Франции

Помимо этого, санкции введены в отношении ассоциации "Официального репрезинтационного центра ДНР во Франции" и ассоциации "Франция – Крым.

Для всех вышеупомянутых организаций санкции введены на три года, они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение оказания им телекоммуникационных услуг, запрет на передачу им технологий прав и объектов интеллектуальной собственности.

Таким образом, глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 16 июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении онлайн-ритейлера Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук, которая является богатейшей женщиной России. Компания запустила продажи в Украине меньше года назад. Помимо ее владельца — Татьяны Бакальчук, под санкции попали ее супруг и представители компании.