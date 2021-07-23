Зеленский ввел санкции против ритейлера Wildberries и богатейшей женщины в России

Компания запустила продажи в Украине меньше года назад. Помимо ее владельца — Татьяны Бакальчук, под санкции попали ее супруг и представители компании.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении онлайн-ритейлера Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук, которая является богатейшей женщиной России. Соответственный указ опубликован на сайте главы государства, им Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля.

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Что касается персональных санкций против Бакальчук, то они предусматривают блокировку активов и меру по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Более того, под такие же санкции попали супруг Татьяны — Владислав Бакальчук, IT-директор компании Андрей Ревяшко и управляющий товарной категории "Книги" Алексей Кузменко.

Помимо российского и украинского сегмента компании, санкции введены против ее подразделений в Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане. Ограничения предполагают приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, "полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины", запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Также запрет коснулся на предоставление компании телекоммуникационных услуг.

Срок действия санкций — три года.

Фото: Скриншот

Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Свою деятельность в Украине компания начала менее года назад — в сентябре 2020 года. Таким образом, Wildberries стала первым онлайн-ритейлером из РФ, которая пришла на украинский рынок начиная с 2014 года.

Напомним, до этого появлялась информация о том, что Кабмин может рассмотреть вопрос о введении санкций против онлайн-ретейлера из России из-за выхода на рынок Украины Wildberries. Помимо Wildberries, санкции могут задеть и онлайн-кинотеатр ivi.ru и другие сайты, пропагандирующие российское производство.

СМИ заметили, что посетителям Wildberries предлагалось приобрести разнообразные товары с изображением, в частности, президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 16 июля, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, были введены санкции против 9 лиц, в отношении которых действуют санкции США. Конкретных фамилий секретарь СНБО Алексей Данилов тогда не назвал.

Напомним, в июне СНБО решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.