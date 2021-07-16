СНБО ввел санкции в отношении 9 украинцев, попавших под ограничения в США, - Данилов

Конкретных фамилий секретарь ведомства назвать не смог, завив, что он "забыл взять с собой список".

В пятницу, 16 июля, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, было введено санкции против 9 лиц, в отношении которых действуют санкции США. Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов во время брифинга по итогам встречи.

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"Из 130 человек, в отношении который ввел санкции [Минфин — ред.] США, на сегодняшний день умерли 4. Осталось 126. Предыдущее решение касалось 100 лиц, сегодня мы приняли решение еще по 9. По остальным лицам мы работаем", — подчеркнул Данилов.

Впрочем, назвать фамилии людей, в отношении которых ввели новые санкции, Данилов не смог, заявив, что он "не взял с собой список".

На уточняющий вопрос секретарь СНБО отметил, что в списке не оказалось бизнесмена Игоря Коломойского и внефракционных нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача, которые ранее попали под санкции США.

[ + – ] Брифинг по результатам заседания СНБО - 16.07.2021

Отметим, в конце июня Данилов заявлял, что они ожидают прибытия в Украину специалистов по санкциям из США, с которыми будут проводиться консультации по сотрудничеству в этой сфере. Секретарь СНБО также подчеркнул, что по каждому из 134 украинцев, в отношении которых действуют санкции США, будет принято отдельное решение.

7 июля Данилов сообщил, что СНБО ввел санкции против 100 украинцев, находящихся под санкциями США. По его словам, из 134 украинцев, в отношении которых действуют американские санкции, 4 находятся под санкциями Госдепа США, а остальные 130 — под ограничениями Минфина США.

Напомним, в июне СНБО решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.