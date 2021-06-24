В Украину приедут специалисты по санкциям из США, – Данилов

По словам секретаря СНБО, по каждому из 134 украинцев из санкционного списка будет принято отдельное решение.

Во вторник, 29 июня в Украину приедут специалисты, занимающиеся санкционной политикой США для консультаций с СНБО касаемо сотрудничества в этой сфере.

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Об этом, общаясь с журналистами, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"Специалисты из США прилетают для того, чтобы провести с нами консультации и определенные процессы", – сообщил он.

По словам Данилова, американские санкции введены против украинцев, имевших отношение к аннексии Крыма в 2014 году, а также киберпреступников, нарушителей акта Магнитского, или же граждан Украины, замешанных во вмешательстве в выборы в США.

"Мы получили поручение от президента Украины выяснить, кто из граждан Украины на сегодняшний день находится под санкциями США, что это за граждане и на каком основании они там оказались", – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что СНБО после проведения данной проверки примет отдельные решения по каждому украинцу.

"По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение, и, в случае необходимости, будет принято решение Совета относительно введения против этих людей санкций со стороны Украины", – подытожил Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что Офис президента Украины планирует сегодня провести закрытое совещание, на котором обсудит основания включения граждан Украины в санкционных списков США.

Отметим, в различных санкционных списках США на сегодня находятся 134 гражданина Украины.