В Україну приїдуть фахівці із санкцій зі США, — Данілов

За словами секретаря РНБО, щодо кожного зі 134 українців зі списку санкцій буде ухвалене окреме рішення.

У вівторок, 29 червня, в Україну приїдуть фахівці, які займаються санкційною політикою США для консультацій з РНБО стосовно співпраці в цій сфері.

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Про це, спілкуючись з журналістами, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, передає Інтерфакс-Україна.

"Фахівці зі США прилітають для того, щоб провести з нами консультації і певні процеси", — повідомив він.

За словами Данілова, американські санкції введені проти українців, які були причетні до анексії Криму в 2014 році, а також кіберзлочинців, порушників акту Магнітського, або ж громадян України, причетних у втручання у вибори в США.

"Ми отримали доручення від президента України зʼясувати, хто з громадян України на сьогоднішній день знаходиться під санкціями США, що це за громадяни і на якій підставі вони там опинилися", — сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що РНБО після проведення цієї перевірки ухвалить окремі рішення щодо кожного українця.

"Щодо кожної окремої людини буде ухвалюватися окреме рішення, і, в разі необхідності, буде ухвалене рішення Ради щодо введення проти цих людей санкцій з боку України", — підсумував Олексій Данілов.

Раніше повідомлялося, що Офіс президента України планує сьогодні провести закриту нараду, на якій обговорить підстави внесення громадян України до санкційних списків США.

Зазначимо, в різних санкційних списках США на сьогодні перебувають 134 громадянини України.